Kim is 31 weken zwanger: 'Als ik maar niet ziek word'

Kim hoopt vooral dat haar man en peuter niet ziek worden. 'Daarom zien we ook niet zo heel veel mensen.' Vooral de onzekerheid vindt ze spannend. 'Als ik maar niet ziek ben, ik wil niet met mondkapje op en handschoenen aan mijn pasgeboren baby vast hoeven houden.'

'De roze wolk is nu toch anders, het is eenzamer, alles is veel afstandelijker, letterlijk en figuurlijk', vertelt Kim. Ze twijfelt of ze thuis gaat bevallen of in het ziekenhuis. Ze wil graag dat haar man en familie erbij zijn als het kindje komt.

Geen pret-echo's

Bij 't Haags Geboortehuys merken ze ook dat zwangeren veel vragen hebben. Wat is de kans op besmetting na de geboorte? Moet ik nu thuis bevallen? Allemaal vragen die verloskundigen krijgen naast de normale vragen over de zwangerschap, aldus verloskundige Sigrid Moos.

De verloskundigen doen veel van hun werk nu telefonisch. Toch moeten zwangere vrouwen nog wel op controle. 'We proberen ook bij de reguliere onderzoeken afstand te houden van de cliënten, maar in sommige gevallen is dat niet altijd mogelijk.' De verloskundepraktijk heeft daarvoor beschermingsmaatregelen genomen.

'Daarnaast sturen we vrouwen met klachten nu direct door naar een gynaecoloog, zonder dat wij eerst onderzoek doen', vertelt collega Roos van Krugteren. 'Tot nu toe hebben we geen vrouwen in onze praktijk gehad die besmet zijn met het Coronavirus.'

Onzekerheid

Ook onderzoeker Fabienne Janssen Lok van de website 24baby merkt dat er veel onzekerheid is onder zwangere vrouwen. Zij deed een onderzoek onder ruim 7000 zwangere vrouwen.

'Het is een nieuw virus en er is nog niet zoveel onderzoek gedaan. Zolang je baby in de buik zit kan die waarschijnlijk geen corona krijgen, maar wat er na de bevalling gebeurt is niet helemaal duidelijk. Er zijn nog te weinig gevallen bekend om er iets concreets over te zeggen.'

Bescherming

Wel heeft het RIVM een richtlijn opgesteld dat zwangere vrouwen in de zorg extra beschermd moeten worden tegen het coronavirus. Bescherming kan je ook krijgen op je werk, weet Fabienne.

'Vrouwen in het derde trimester hebben recht op bescherming, dat kan je je werkgever vragen. Als ze blootstaan aan besmettingsgevaar, bijvoorbeeld door werk in de zorg, hebben ze het recht om te vragen naar ander werk. Volgens Fabienne is dat standaard: 'Zwangeren hebben altijd recht op extra bescherming bij infectierisico.'

