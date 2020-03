Protest taxichauffeurs op Malieveld verboden

Taxichauffeurs mogen dinsdag niet demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De gemeente geeft geen toestemming voor het protest, dat op sociale media was aangekondigd.

'Het is onverantwoord om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedere Nederlander wordt opgeroepen thuis te blijven. Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan', laat waarnemend burgemeester Johan Remkes weten in een verklaring.

Ondernemers in het taxi- en touringcarvervoer zijn boos omdat ze niet in aanmerking komen voor de noodregeling van het ministerie van Economische Zaken. Na kritiek van winkeliers heeft het kabinet de zogeheten 'TOGS-regeling' al enigszins verruimd, maar personenvervoerders staan nog steeds met lege handen. 'Onbegrijpelijk', aldus voorzitter Bertho Eckhardt van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zondag.

Klap in gezicht

De branchevoorman spreekt van 'een klap in het gezicht' voor veel ondernemers en chauffeurs. 'Ook voor hen geldt een acute noodzaak voor de steun.' Eckhardt wijst erop dat het kabinet mensen onlangs wel adviseerde alleen een taxi te nemen als daartoe een absolute noodzaak is. 'Dat zit dicht tegen een verbod aan en leidt er in ieder geval toe dat taxibedrijven in de consumentenmarkt te maken krijgen met een omzetverlies oplopend tot wel 100 procent.'

Taxichauffeurs waren van plan om dinsdag te demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Door dat voorgenomen protest gaat nu dus een streep.