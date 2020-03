Longverpleegkundige voelt zich geen held: 'Ik doe gewoon mijn werk'

De covid-19-afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis startte vorige week maandag met 22 ziekenhuizenbedden. Vrijdag werd daar een tweede vleugel aan toegevoegd omdat alle bedden vol lagen. Op elke twee patiënten werkt een verpleegkundige. En dat is volgens Vuik hard nodig, want alles is anders dan normaal: 'Patiënten voelen zich heel eenzaam. We houden ook veel contact met de familie. Want stel je maar eens voor dat je vader of moeder hier ligt en dat je niet langs mag komen. We proberen ons daar heel erg in te verdiepen.'

De patiënten zijn voor een belangrijk deel ouderen met onderliggende aandoeningen. Toch is er volgens de longverpleegkundige geen peil op te trekken: 'We hebben ook jonge mensen, ook heel veel mannen van rond de 50, 60 jaar, die hartstikke fit waren. Vorige week een man die altijd schaatste. Nooit iets gehad. Die lag hier ook heel erg ziek te zijn.'

Lichtpuntje

Ook het ziekteverloop verschilt heel erg van patiënt tot patiënt: 'Sommige patiënten hebben heel erg weinig klachten terwijl ze heel veel zuurstof nodig hebben. En andere patiënten zijn heel erg ziek en dan knappen ze weer op, maar het kan zomaar zijn dat ze ineens helemaal instorten. Dus we hebben ook al een paar keer patiënten naar de intensive care gebracht.'

Toch wil ze geen somber beeld schetsen, want de meeste coronapatiënten komen er weer bovenop. Zo hebben ze afgelopen week zo’n 25 patiënten uit het ziekenhuis kunnen ontslaan: 'Van de week hadden we een meneer, die was best wel op leeftijd. Zijn zoon stond te wachten op de gang en zijn vader te filmen toen hij van de afdeling kwam met zijn mondkapje op. Dat is wel weer een soort lichtpuntje, en daar kan ik wel blij van worden als je dat ziet.'