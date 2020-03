Charlie Aptroot: 'Nou ben ik een echte pensionado'

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt zorgde voor een video-boodschap van collega's in de regio. Stadsbeiaardier Gijsbert Kok bespeelde het carillon van de Oude Kerk in de Dorpsstraat – met op het repertoire onder meer 'Ne me quitte pas' van Jacques Brel en 'Afscheid nemen bestaat niet' van Marco Borsato. Ambtenaren van de gemeente Zoetermeer leverden fysiek of digitaal een kaartje in. En zo was er vanmiddag toch nog een afscheid van Charlie Aptroot.

Nadat hij zevenenhalf jaar burgemeester was van Zoetermeer loopt zijn termijn vanavond om precies 00.00 uur af. Normaal passen bij dit soort gelegenheden plechtige bijeenkomsten met afscheidsspeeches van bijvoorbeeld de commissaris van de Koning, collega's uit de regio, een paar ervaren raadsleden. Maar vanwege de coronacrisis was dat vandaag niet mogelijk. Dus werd er bescheiden stil gestaan bij zijn vertrek.

Uiteraard had Aptroot daar zelf begrip voor, vertelde hij na afloop van de zeer kleine bijeenkomst in het stadhuis. Een grote bijeenkomst 'zou niet verstandig zijn' erkende hij. 'Het mag niet. Het is verboden.'

Brieven

Toch was de scheidend burgemeester blij met wat er wel werd georganiseerd. Zoals de Facebook-actie, waarbij inwoners in een speciale groep een boodschap voor hem kunnen achterlaten. 'Ik heb heel veel brieven gekregen van medewerkers, en ook heel veel reacties op social media. Ik kreeg digitaal allemaal cadeautjes van collegeleden. Ik kreeg van de medewerkers waarmee ik dagelijks werkte allemaal cadeautjes. En dan zag ik dat op het led-bord bij de Mandelabrug een bedankje staat. Ik moet zeggen: dat is echt geweldig, al die lieve reacties vanuit de stad.'

En dan nu? Want Aptroot had jarenlang intensieve banen. Hij zat eerst jaren in de Tweede Kamer voor de VVD en werd vervolgens burgemeester. Zijn vrouw Heleen aarzelt geen moment. Vordat hij ook maar iets kan zeggen, roept ze lachend: 'Het huishouden.' Aptroot: 'Het huishouden ja.' En ook met een lach: 'Nou begrijpt u waarom ik altijd wilde werken. Want thuis zit ik natuurlijk onder de plak.'

Vakantie

Dan weer serieus: 'We hebben de afspraak gemaakt dat we eerst vakantie houden. Even rustig aan doen. Afkicken en misschien wel in een gat vallen na 48 jaar werk. Dat zou kunnen, maar daar ben ik niet bang voor. Dan ga ik kijken of ik weer wat oppak. Maar dat hoeft niet 24 uur per dag, zeven dagen per week te zijn, zoals het burgemeesterschap. Dat lijkt me ook niet verstandig.'

Terwijl Aptroot bij het stadhuis van Zoetermeer nog even staat te mijmeren, wordt op het provinciehuis zijn tijdelijke opvolger Jan Peter Lokker geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. De bedoeling is dat Lokker waarnemend burgemeester blijft tot 1 oktober. Dan moet Zoetermeer weer een kroonbenoemde burgemeester krijgen.

Lokker heeft al veel ervaring in het openbaar bestuur. Zo is hij vanaf 19 december 2019 tot vannacht 00.00 uur waarnemend burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. Daarvoor was hij tussen 2007 en 2019 (waarnemend) burgemeester in de gemeenten Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Noordwijk, Goeree-Overflakkee, Albrandswaard, Lopik en Vijfheerenlanden. Ook was Lokker gedeputeerde in Utrecht en raadslid in Soest.

Goede opvolger

Aptroot vertelt ondertussen eerlijk dat als hij van tevoren had geweten dat ons land nu in z’n grote crisis zit, hij nog wel iets langer had willen blijven. 'Lokker is een goede opvolger. Dus dat is goed, toch is het wel gek om te zeggen 'Dag, ik ben weg.' Maar nu is het toch wel echt afgelopen. Ik heb net gezegd: 'Haal me van de mail van de gemeente af'. Ik ga nu naar huis en dan ben ik een echte pensionado.'

LEES OOK: 'Een afscheid in een ongemakkelijke situatie', Aptroot vertrekt als burgemeester van Zoetermeer