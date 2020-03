ZZ Leiden gaat niet verder met 'succescoach' Rolf Franke

Het bestuur van ZZ Leiden bedankt Franke voor zijn inzet de afgelopen twee seizoenen waarin hij met het team uitkwam in zowel de nationale competities als de FIBA Europe Cup. 'Gedurende de afgelopen twee jaar hebben we in goede verstandhouding met Rolf gewerkt. Hij is een winnaar en heeft de club de eerste prijs bezorgd sinds 2013. Daar zijn we hem natuurlijk enorm erkentelijk voor.'

In zijn eerste seizoen als coach leidde Franke ZZ Leiden naar de eerste plaats in de reguliere competitie, de halve finale van de play-offs, de laatste zestien van de Europe Cup en winst in het NBB Bekertoernooi. Naast het vertrek van Rolf Franke is ook besloten dat er afscheid genomen wordt van assistent-coach Ferry Steenmetz.

