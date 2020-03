Verdachte paspoortzwendel en mensensmokkel eerder vrij vanwege corona

De Iraniër Hossein Z. uit Den Haag zou in januari twee personen Nederland of Spanje in hebben geholpen door hen vervalste Griekse paspoorten en vliegtickets te verschaffen. Hij zou mensen ook hebben begeleid naar Malaga. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) deed de 53-jarige man dit uit ‘winstbejag’ en had hij moeten weten dat de documenten vervalst waren.

Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de zaak: het dossier beslaat 500 pagina’s. Maar het OM wil nog een medeverdachte spreken die mogelijk naar Georgië is uitgeweken. Tijdens de zitting maakte de officier van justitie duidelijk dit soort aanhoudingen op dit moment niet zo’n prioriteit hebben.

Gezondheidsproblemen

De verdachte zit sinds januari vast. Zijn advocate vroeg om voorlopige vrijlating, omdat hij een hoog gezondheidsrisico loopt in de cel. Hossein Z. heeft een hoge bloeddruk, jicht en nierstenen. Een besmetting met corona zou volgens zijn huisarts fataal kunnen zijn. 'In de gevangenis kun je geen afstand houden: je eet en lucht samen', aldus de raadsvrouw.

Haar cliënt zweeg tot dusver over de paspoortzwendel en mensensmokkel, maar zei nu voor het eerst dat hij ‘door anderen was misbruikt’. Het OM verzet zich tegen het voorlopig vrijlaten van de man, omdat er veel bewijs tegen hem is. Verder gaat de officier van justitie ervan uit dat de gevangenis voldoende maatregelen neemt tegen corona.

'Mooie advocate'

Toch heeft de rechtbank besloten de verdachte voorlopig vrij te laten. De rechters verwachten dat het onderzoek niet snel is afgerond door de coronacrisis. 'Minder ernstige zaken moeten wachten, uw persoonlijk belang weegt nu zwaarder', aldus de rechter.

De pro forma zitting vond plaats via een videolijn met de verdachte in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Bewaarders hadden bij een pauze niet door dat de verbinding nog open stond. 'Mooie advocate heeft u', merkte een van hen op en keek nog even extra in beeld.