Kweker over coronacrisis: 'Dit is een drama, ik zie mijn levenswerk instorten'

In de loods van kweker Lugt Lisianthus staan tientallen pallets. 'Dit zijn ongeveer 9000 bloemen,' zucht Marcel van der Lugt, terwijl hij langs de bloembakken loopt. 'Het is de productie van een uur, en het gaat allemaal weg.'

De Westlander is in een ware nachtmerrie terecht gekomen. Van der Lugt verkoopt nog maar dertig procent van zijn bloemen. 'Het meeste wordt zelfs gewoon in de kas zelf vernietigd, dat is goedkoper dan eerst oogsten. Wat we nog wel verkopen, levert bijna niks meer op. De waarde van de bloemen is enorm gedaald.'

Failliet

Consequentie is dat de kweker tachtig procent minder omzet. 'De eerste week draaiden we zelfs een verlies van negentig procent' peinst Van der Lugt. 'Verbijstering, ongeloof, en wanhoop, ging er in het begin vooral door ons heen. Dit scenario kan je niet voorspellen. Maar je kan er ook weinig aan doen. Er wordt niet gekocht en de grenzen zitten nu eenmaal dicht.'

's Nachts ligt hij er wakker van. 'We lopen per week zo'n 400.000 euro mis, dat is heel veel geld en daar kan geen ondernemersrisico tegenop. Dit kunnen wij als bedrijf niet dragen, niemand in onze sector. Als we geen steun krijgen van de overheid, gaan we failliet, en met ons nog vele andere bedrijven.'

Tien weken

De ondernemer ziet de kosten intussen gewoon doorgaan. 'Onze bloemen groeien uit zaadjes, die we twaalf weken van te voren moeten zaaien. Die productiekosten gaan door, want we willen over twee of drie maanden wel weer wat hebben staan. We weten namelijk niet hoelang dit doorgaat.'

Hij verwacht dat de crisis in de sierteelt een week of tien gaat duren. 'We hebben uitgerekend dat dit de sector sector zo'n twee miljard euro gaat kosten. We kunnen dit echt niet alleen, we hebben daar hulp bij nodig.'

Diepe zakken

'De overheid heeft gezegd dat ze diepe zakken hebben, die willen wij zien. We nemen geen genoegen met uitstel van betaling, maar we willen afstel, en bedragen zien of een steunfonds.

Voor de Westlander is het van levensbelang dat zijn bedrijf overeind blijft. 'Het gaat niet alleen om een boterham. Het is het levenswerk van mijn opa, mijn vader, nu van mij en misschien ooit van mijn kinderen, dat anders gewoon dreigt te verdwijnen.'

