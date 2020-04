Liveblog coronavirus: de Delftse Bourdonklok luidt woensdagavond en dat is uitzonderlijk

Opnieuw zullen woensdagavond in het hele land kerkklokken te horen zijn, om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Bij uitzondering luidt ook de Delftse Bourdonklok. Het coronavirus bepaalt sinds half maart ons leven. Elke dag zijn er nieuwe ontwikkelingen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

Inmiddels zijn er al 1900 ic-bedden gecreëerd, het kabinet mikt op 2400 ic-bedden op zondag.

Noodmaatregelen corona verlengd tot en met 28 april.

Dodental door coronavirus stijgt met 175 naar 1039.

'Leeftijd speelt grote rol bij sterfte coronavirus'.

Kabinet steekt 42 miljoen in meest urgente corona-onderzoek

Het kabinet trekt 42 miljoen euro uit voor onderzoek om de meest urgente 'coronavragen' te beantwoorden, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van medicijnen en onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de zorg.

Miljoenen mensen zien persconferentie over coronacrisis

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarin de verlenging van de 'intelligente lockdown' vanwege de coronacrisis werd aangekondigd, is dinsdagavond door 7,5 miljoen mensen op televisie gezien. Via de NPO keken ruim 5,7 miljoen mensen, op RTL 4 zagen bijna anderhalf miljoen mensen de persconferentie en op SBS volgden 379.000 mensen de extra uitzending. Dat blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek.

Uitzonderlijk: de Delftse Bourdonklok luidt woensdagavond

Normaal gesproken klinkt de Bourdonklok in de Oude Kerk in Delft alleen bij bijzettingen. Of bij uitzonderlijke gelegenheden zoals op de dag van nationale rouw vanwege de MH17-ramp. Maar woensdagavond zal deze klok ook luiden. Samen met de klokken in 650 andere Nederlandse kerken. Als boodschap van troost en hoop voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. 'Dit is een van de grootste klokken van Nederland', vertelt Wilco Blaak. 'Dit is een 9000 kilo zware klok en die geeft een machtig geluid dat tot de randen van Delft te horen zal zijn.'

Zorgmedewerkers krijgen korting bij Uber

Mensen die in de gezondheidszorg werken, krijgen de komende tijd korting bij Uber. Ze hoeven 25 procent minder te betalen voor ritten via de taxi-app en voor bezorgmaaltijden die ze via Uber Eats bestellen. Uber zegt dit te doen 'uit solidariteit met zorgmedewerkers die zich dagelijks moeten verplaatsen in steeds moeilijkere omstandigheden'.

Malafide webshops met producten tegen corona offline gehaald

De politie heeft de afgelopen weken tien malafide webshops offline gehaald. Die shops adverteerden met mondkapjes, testen en andere preventieve producten tegen het coronavirus, maar leverden de bestelde en betaalde artikelen niet, aldus het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting van de politie.

'Gelukkig heb ik lieve mensen achter me staan'

Het zal je maar gebeuren. Open je net je nieuwe schoonheidssalon aan de Sluisweg in Katwijk en dan worden de coronamaatregelen afgekondigd en moet je zaak 'Mooi by Wynanda' tijdelijk sluiten. 'Heel zuur', aldus Wynanda. Dus zat ze dinsdagavond gespannen voor de tv. Duimend voor een positief bericht. In de hoop dat haar salon binnenkort weer open zou kunnen. Maar de maatregelen werden verlengd, tot zeker eind april. Dat maakt haar verdrietig. 'Dit kost geld', legt ze uit. Al begrijpt ze de maatregelen wel. 'Gelukkig heb ik lieve mensen achter me staan en de financiële regeling die de overheid aanbiedt, scheelt ook enorm.'

Oproep deurwaarders aan mensen die knel zitten

De Nederlandse gerechtsdeurwaarders verwachten de komende tijd vaker te maken te krijgen met particulieren en ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben. Daarom is de beroepsorganisatie KBvG woensdag een STER-campagne begonnen. Daarin wordt opgeroepen snel contact op te nemen als er een deurwaardersbrief is binnengekomen. 'Hoe eerder men belt, des te eerder kunnen we een oplossing bereiken', zegt voorzitter Wilbert van de Donk.

Wijkagent Rob legt 'nog maar eens de regels uit'

Wijkagent Rob Draisma moest dinsdagavond in Nieuwerkerk aan den IJssel weer jongeren waarschuwen vanwege het negeren van de coronavoorschriften. Het was raak bij het Polderbad en Groene Hartpark. 'Nog maar eens de regels uitgelegd aan een paar jeugdigen die met zijn tweeën op elkaar zaten', verzucht hij op Twitter.

Sekswerkers blijven aan het werk ondanks coronavirus

Sekswerkers blijven ondanks het verbod op het uitoefenen van 'contactberoepen' aan het werk, vaak uit financiële noodzaak. Dat stellen Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het medium Pointer (KRO-NCRV) vast na onderzoek. De onderzoekplatforms analyseerden seksadvertenties op de drie grootste Nederlandse sites voor dergelijke advertenties. In de advertenties geven 179 sekswerkers aan dat zij ondanks het coronavirus door blijven werken en zijn er 216 die zeggen hun werkzaamheden vanwege de coronacrisis voorlopig te staken.

'Goed gedaan, meiden!'

Na een oproep om de stoeptekening die was gemaakt bij verpleeghuis WZH Oosterheem in Zoetermeer aan te vullen met iets kleurrijks gingen kinderen aan de slag. Tot blijdschap van de wijkagenten. 'Fijn om te zien dat we in de wijk oog voor elkaar hebben. Goed gedaan, meiden!'

Klachten psychische patiënten verergeren door coronacrisis

De coronacrisis verergert de klachten van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een enquête van MIND, de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, waar de Volkskrant over schrijft. De helft van de psychische patiënten heeft meer dan anders last van angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen, komt naar voren uit de enquête. Een derde weet niet hoe zij de komende periode moet doorkomen. Zij zijn bang dat zij geen zorg of hulp meer krijgen en voelen zich eenzamer.

'Hema vreest voor voortbestaan door coronacrisis'

Hema is keihard geraakt door de coronacrisis. De omzet van de warenhuisketen is zo hard gedaald, dat het bedrijf vreest voor zijn voortbestaan. Dat meldt FD op basis van een brief die Hema-topman Tjeerd Jegen vorige week aan verhuurders van Hema-panden heeft gestuurd. In de brief deelt Jegen mee dat het bedrijf over de maanden april en mei slechts de helft van de verschuldigde huur zal betalen. Hema bespaart zo miljoenen euro's. De huurlasten van Hema bedragen zo'n dertien miljoen euro per maand.

Kerkklokken luiden opnieuw voor hoop en troost in coronatijd

Opnieuw zullen woensdagavond in het hele land kerkklokken te horen zijn, om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Dit gebeurde al een paar keer eerder op woensdagen na een oproep van de Raad van Kerken. "Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen", aldus de organisatie. Het gelui zal tussen 19.00 en 19.15 uur klinken.