Liveblog coronavirus: meer patiënten worden vanaf volgende week op coronavirus getest

De belangrijkste punten van vandaag:

Inmiddels zijn er al 1900 ic-bedden gecreëerd, het kabinet mikt op 2400 ic-bedden op zondag.

Noodmaatregelen corona verlengd tot en met 28 april.

Dodental door coronavirus stijgt met 175 naar 1039.

'Leeftijd speelt grote rol bij sterfte coronavirus'.

Wil je teruglezen welk nieuws er dinsdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Meer patiënten ondergaan voortaan coronatest

Niet alleen meer mensen die in de zorg werken, maar ook meer patiënten kunnen vanaf volgende week op het coronavirus worden getest. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen van boven de 70 en mensen die chemotherapie ondergaan. Ook mensen met longaandoeningen, chronische hartaandoeningen, diabetes, hiv en mensen met een auto-immuunziekte moeten vaker worden getest.

Haags restaurant van Britse chefkok definitief dicht

Jamie's Italian Den Haag, het restaurant van de Britse kok Jamie Oliver in de Grote Marktstraat in Den Haag, gaat na de coronacrisis niet meer open. 'Het uitblijven van omzet door de coronacrisis in de afgelopen weken en het uitblijven van omzet in de komende weken - mogelijk zelfs maanden - in combinatie met het doorlopen van de vaste lasten, heeft er voor gezorgd dat wij geen verdere toekomst zien voor onze restaurants.'

Wethouder Midden-Delfland overleden

Wethouder Hans Horlings van de gemeente Midden-Delfland is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden aan het coronavirus. Horlings was 58 jaar oud. De CDA-politicus was sinds 2011 wethouder in Midden-Delfland. De gemeente noemt Horlings 'een prachtig mens in al zijn facetten'. 'Hans droeg Midden-Delfland in zijn hart.'

Hans Horlings | Foto: Gemeente Midden-Delfland

Vliegbelasting mogelijk later ingevoerd

De belasting op vliegtickets gaat misschien later in dan de geplande datum van 21 januari 2021. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) aan de Tweede Kamer, voordat die stemt over de vliegtaks. De wet zou eigenlijk na de jaarwisseling ingaan, maar vanwege het coronavirus houdt het kabinet de vinger aan de pols. De coronacrisis raakt de luchtvaartsector namelijk erg hard.

Ouderen schudden heupen los tijdens danssessie op het balkon

'Hoofd, schouders, knie en teen' en 'Let's twist again'... in Zoetermeer wordt geswingd op de balkons van de ouderenflats van de Albrandswaard. De fysiotherapeuten van fysiotherapie Meerzicht geven twee keer per week bewegingsles vanuit de centrale tuin en op de parkeerplaats. Een heel groot deel van de ouderen doet mee om zo - ondanks alle coronamaatregelen - toch aan hun dagelijkse beweging te komen.

Landelijke organisatie voor beschikbaarheid coronageneesmiddelen

Om de groeiende vraag naar geneesmiddelen voor het coronavirus op de intensive care aan te kunnen, wordt de beschikbaarheid hiervan landelijk georganiseerd. Dit doen verschillende samenwerkende organisaties in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Goede gesprekken over emoties op de zorgvloer

Personeel van het Reinier de Graaf Gasthuis deelt actief ervaringen, om zo met werkdruk om te kunnen gaan. In korte tijd krijgen tientallen verpleegkundigen van het Delftse ziekenhuis nieuwe en spannende dingen voor de kiezen, wat vraagt om een goed gesprek. 'Alle bestaande werkwijzes zijn over boord gegooid om coronapatiënten te helpen. We moeten onszelf en onze emoties daarbij niet vergeten.'

'Het gaat erom dat we dit volhouden'

Het volhouden van de coronamaatregelen is noodzakelijk om de coronacrisis te beteugelen. Dat benadrukte Jaap van Dissel van het RIVM woensdag tijdens een presentatie aan de leden van de Tweede Kamer. Op de grafieken die hij liet zien van het aantal opgenomen patiënten en het aantal sterfgevallen lijkt er een afvlakking te zijn. Het lijkt erop dat de genomen maatregelen effect hebben. Maar die lijn kan volgens Van Dissel snel stijgen als we de maatregelen zouden afbouwen.

Eerste Demcon-ademapparaten eind april verwacht

Het Nederlandse bedrijf Demcon zal in de week van 20 april de eerste vijftig beademingsapparaten leveren van de 500 die het bedrijf voor de overheid maakt. Dat meldt 'corona-minister' Hugo de Jonge.

Mark Rutte doet mee aan gymnastiekles basisschool Oegstgeest

Premier Mark Rutte deed woensdagochtend mee aan een gymnastiekles voor leerlingen van een basisschool in Oegstgeest. De kinderen konden de les vanuit huis via de webcam volgen.

Alle corona-info voor laaggeletterden op speciale site

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, is de stroom informatie over het coronavirus vaak moeilijk te begrijpen. De Stichting Lezen en Schrijven heeft daarom voor hen alle informatie op een speciale website gezet.

Zorgmedewerkers steeds ongeruster over eigen veiligheid

Werknemers in de zorg worden met de dag ongeruster over hun eigen gezondheid en veiligheid nu het coronavirus zich steeds meer verspreidt. In een poll van FNV Zorg & Welzijn, onder ruim 5600 zorgwerkers, geeft nog maar dertig procent aan zich veilig te voelen op de werkvloer.

Minder huizen verkocht door coronacrisis

Sinds half maart zijn er minder woningen verkocht. Tegelijkertijd zijn er ook minder woningen op de markt gekomen, waardoor de huizenmarkt wel nog altijd overspannen blijft, merkt makelaarsvereniging NVM op. Van een daling van de huizenprijzen is dan ook geen sprake.

Zij aan zij in het Haga

Cardioloog-Intensivist Sakir Akin van het Haga Ziekenhuis in Den Haag is blij met de vele helpende handen in de ic. 'In deze drukke tijd hebben we iedereen nodig', benadrukt Akin. 'Gelukkig kunnen we rekenen op de inzet van velen. We staan zij aan zij op de intensive care!'

Wat te doen bij sociale isolatie?

Er is al veel geschreven over hoe als gezin te overleven in tijden van corona. Minder over de vele alleenwonenden die er ook zijn. Hoewel collega’s niet ook vrienden hoeven zijn, spelen ze voor werkenden wel een belangrijke sociale rol. Continu thuiswerken kan dus een gevoel van sociale isolatie geven, zeker als ook alle andere groepsactiviteiten wegvallen. Hoogleraar Aukje Nauta van de Universiteit Leiden geeft advies.

‘Campinghouders willen duidelijkheid’

Dat de recreatiebranche hard wordt geraakt door het coronavirus is bekend. Ook de kleinschalige campings in Nederland verkeren in een onzekere tijden. De overkoepelende organisatie SVR maakt zich grote zorgen: uit een onderzoek onder aangesloten campings in Nederland blijkt dat veertig procent van hen acute financiële problemen verwacht als dit lang gaat duren. ‘Zonder hulp gaan er veel campings verdwijnen, een gemis voor veel kampeerders in ons land. ‘

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf acute klachten melden

Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met vijftig procent is gedaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend. 'Hoewel begrijpelijk, is het niet nodig om terughoudend te zijn met een bezoek aan het ziekenhuis in geval van acute hartklachten of beroerteklachten. De ziekenhuizen treffen zoveel mogelijk maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen', benadrukken zij.

Berenjacht in Rijswijk

In de Ottoburgstraat in Rijswijk is de berenjacht losgebroken. Dit initiatief om kinderen te vermaken tijdens de coronacris is vanuit Australië en België overgewaaid naar Nederland. Mensen zetten ook hier inmiddels massaal knuffels voor het raam zodat kinderen tijdens een wandeling op ‘berenjacht’ kunnen. Na een oproep in de straat-app in Rijkswijk verschenen ook daar veel knuffelberen voor de ramen. Bijna vijftig. Guido (9) besloot dat met al die beren in de buurt een waarschuwingsbord wel een goed idee zou zijn en dus heeft hij die tijdens de techniekles die hij kreeg van zijn vader gemaakt.

Guido (9) bij zijn zelfgemaakte waarschuwingsbord voor de beren in de straat in Rijswijk. I Foto: Wouter Hollander

Groepen jongeren op de bon in 's-Gravenzande

Een wijkagent in 's-Gravenzande heeft dinsdagmiddag zes jongeren bekeurd, omdat zij zich niet hielden aan de coronavoorschriften. Ondanks dat het verboden is om in groepen bij elkaar te komen, deden zij dit toch. De jongeren gingen voor vierhonderd euro per persoon op de bon, meldt mediapartner WOS. 'De meeste van hen waren vorige week al gewaarschuwd door mij maar namen het niet zo serieus met alle maatregelen', legt de wijkagent uit. Zaterdag deelden agenten in de gemeente Westland ook al boetes uit voor groepsvorming. Dat viel niet in goede aarde. 'Ga boeven vangen', kregen ze onder meet te horen.

Ondanks corona lichte groei Nederlandse industrie

De Nederlandse industrie vertoonde in maart, ondanks de beperkingen die werden ingesteld wegens de uitbraak van het coronavirus, nog een lichte groei. Daarmee is Nederland een positieve uitzondering in Europa. Maar het aantal nieuwe orders, met name voor de export, nam al wel flink af.

Kabinet steekt 42 miljoen in meest urgente corona-onderzoek

Het kabinet trekt 42 miljoen euro uit voor onderzoek om de meest urgente 'coronavragen' te beantwoorden, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van medicijnen en onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de zorg.

Miljoenen mensen zien persconferentie over coronacrisis

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarin de verlenging van de 'intelligente lockdown' vanwege de coronacrisis werd aangekondigd, is dinsdagavond door 7,5 miljoen mensen op televisie gezien. Via de NPO keken ruim 5,7 miljoen mensen, op RTL 4 zagen bijna anderhalf miljoen mensen de persconferentie en op SBS volgden 379.000 mensen de extra uitzending. Dat blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek.

Uitzonderlijk: de Delftse Bourdonklok luidt woensdagavond

Normaal gesproken klinkt de Bourdonklok in de Oude Kerk in Delft alleen bij bijzettingen. Of bij uitzonderlijke gelegenheden zoals op de dag van nationale rouw vanwege de MH17-ramp. Maar woensdagavond zal deze klok ook luiden. Samen met de klokken in 650 andere Nederlandse kerken. Als boodschap van troost en hoop voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. 'Dit is een van de grootste klokken van Nederland', vertelt Wilco Blaak. 'Dit is een 9000 kilo zware klok en die geeft een machtig geluid dat tot de randen van Delft te horen zal zijn.'

Zorgmedewerkers krijgen korting bij Uber

Mensen die in de gezondheidszorg werken, krijgen de komende tijd korting bij Uber. Ze hoeven 25 procent minder te betalen voor ritten via de taxi-app en voor bezorgmaaltijden die ze via Uber Eats bestellen. Uber zegt dit te doen 'uit solidariteit met zorgmedewerkers die zich dagelijks moeten verplaatsen in steeds moeilijkere omstandigheden'.

Malafide webshops met producten tegen corona offline gehaald

De politie heeft de afgelopen weken tien malafide webshops offline gehaald. Die shops adverteerden met mondkapjes, testen en andere preventieve producten tegen het coronavirus, maar leverden de bestelde en betaalde artikelen niet, aldus het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting van de politie.

'Gelukkig heb ik lieve mensen achter me staan'

Het zal je maar gebeuren. Open je net je nieuwe schoonheidssalon aan de Sluisweg in Katwijk en dan worden de coronamaatregelen afgekondigd en moet je zaak 'Mooi by Wynanda' tijdelijk sluiten. 'Heel zuur', aldus Wynanda. Dus zat ze dinsdagavond gespannen voor de tv. Duimend voor een positief bericht. In de hoop dat haar salon binnenkort weer open zou kunnen. Maar de maatregelen werden verlengd, tot zeker eind april. Dat maakt haar verdrietig. 'Dit kost geld', legt ze uit. Al begrijpt ze de maatregelen wel. 'Gelukkig heb ik lieve mensen achter me staan en de financiële regeling die de overheid aanbiedt, scheelt ook enorm.'

Oproep deurwaarders aan mensen die knel zitten

De Nederlandse gerechtsdeurwaarders verwachten de komende tijd vaker te maken te krijgen met particulieren en ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben. Daarom is de beroepsorganisatie KBvG woensdag een STER-campagne begonnen. Daarin wordt opgeroepen snel contact op te nemen als er een deurwaardersbrief is binnengekomen. 'Hoe eerder men belt, des te eerder kunnen we een oplossing bereiken', zegt voorzitter Wilbert van de Donk.

Wijkagent Rob legt 'nog maar eens de regels uit'

Wijkagent Rob Draisma moest dinsdagavond in Nieuwerkerk aan den IJssel weer jongeren waarschuwen vanwege het negeren van de coronavoorschriften. Het was raak bij het Polderbad en Groene Hartpark. 'Nog maar eens de regels uitgelegd aan een paar jeugdigen die met zijn tweeën op elkaar zaten', verzucht hij op Twitter.

Sekswerkers blijven aan het werk ondanks coronavirus

Sekswerkers blijven ondanks het verbod op het uitoefenen van 'contactberoepen' aan het werk, vaak uit financiële noodzaak. Dat stellen Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het medium Pointer (KRO-NCRV) vast na onderzoek. De onderzoekplatforms analyseerden seksadvertenties op de drie grootste Nederlandse sites voor dergelijke advertenties. In de advertenties geven 179 sekswerkers aan dat zij ondanks het coronavirus door blijven werken en zijn er 216 die zeggen hun werkzaamheden vanwege de coronacrisis voorlopig te staken.

'Goed gedaan, meiden!'

Na een oproep om de stoeptekening die was gemaakt bij verpleeghuis WZH Oosterheem in Zoetermeer aan te vullen met iets kleurrijks gingen kinderen aan de slag. Tot blijdschap van de wijkagenten. 'Fijn om te zien dat we in de wijk oog voor elkaar hebben. Goed gedaan, meiden!'

Updates in het Engels

De belangrijkste headlines uit het liveblog van Omroep West zijn ook in het Engels te vinden op de site dutchbuzz.nl, een platform voor expats. Zo kunnen mensen die hier wonen maar geen Nederlands spreken, toch op de hoogte blijven van het regionale nieuws.

Klachten psychische patiënten verergeren door coronacrisis

De coronacrisis verergert de klachten van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een enquête van MIND, de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. De helft van de psychische patiënten heeft meer dan anders last van angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen, komt naar voren uit de enquête. Een derde weet niet hoe zij de komende periode moet doorkomen. Zij zijn bang dat zij geen zorg of hulp meer krijgen en voelen zich eenzamer.

'Hema vreest voor voortbestaan door coronacrisis'

Hema is keihard geraakt door de coronacrisis. De omzet van de warenhuisketen is zo hard gedaald, dat het bedrijf vreest voor zijn voortbestaan. Dat meldt FD op basis van een brief die Hema-topman Tjeerd Jegen vorige week aan verhuurders van Hema-panden heeft gestuurd. In de brief deelt Jegen mee dat het bedrijf over de maanden april en mei slechts de helft van de verschuldigde huur zal betalen. Hema bespaart zo miljoenen euro's. De huurlasten van Hema bedragen zo'n dertien miljoen euro per maand.

Kerkklokken luiden opnieuw voor hoop en troost in coronatijd

Opnieuw zullen woensdagavond in het hele land kerkklokken te horen zijn, om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Dit gebeurde al een paar keer eerder op woensdagen na een oproep van de Raad van Kerken. "Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen", aldus de organisatie. Het gelui zal tussen 19.00 en 19.15 uur klinken.