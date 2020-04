Coronavirus: Noodverordening aangescherpt en levensverwachting Nederlanders naar beneden

Het coronavirus bepaalt de laatste tijd ons leven en dat zal dat ook nog even blijven doen. Zo blijven onder andere scholen en horecagelegenheden tenminste tot en met 28 april gesloten. Elke dag zijn er nog veel ontwikkelingen. Volg deze ontwikkelingen in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

RIVM meldt woensdag dat het dodental door het coronavirus gestegen is met 134 naar 1173.

De veiligheidsregio Hollands Midden verbiedt recreatief overnachten vanaf vrijdag 3 april

Noodverordening aangescherpt: recreatief overnachten verboden

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft woensdagavond de noodverordening vanwege de coronacrisis verder aangescherpt. Vanaf vrijdag 3 april om 12.00 uur is het tijdelijk verboden om recreatief overnachten aan te bieden. Dat betekent dat onder andere dat recreatieparken, kampeerterreinen, kamerverhuur en B&B's tijdelijk moeten sluiten. Voor seizoensarbeiders, mensen met een vaste standplaats en tijdelijke bewoning vanwege persoonlijke omstandigheden wordt een uitzondering gemaakt. Het verbod geldt volgens de veiligheidsregio uiterlijk tot 10 mei, maar wordt mogelijk eerder opgeheven.

Ook staat in de noodverordening opgenomen dat alle openbare toiletten en douchevoorzieningen sluiten bij recreatieve locaties zoals vakantieparken, campings, jachthavens, stranden, parken en natuurgebieden. Dit verbod geldt ten minste tot en met 28 april in lijn met de overige landelijke noodmaatregelen.

Levensverwachting Nederlanders naar beneden

De levensverwachting van Nederlanders valt dit jaar lager uit vanwege de uitbraak van het coronavirus. 'Je zal de hogere sterfte als gevolg van corona in ieder geval terug gaan zien in een dalende levensverwachting voor dit jaar', zegt Tanja Traag, socioloog van het Centraal Bureau voor Statistiek tegen AD. Emeritus hoogleraar sociale demografie van de Universiteit van Amsterdam Jan Latten is nog stelliger: 'De gemiddelde levensverwachting van 65-plussers gaat nu echt naar beneden.’

'Twintig Haagse cultuurinstellingen op omvallen'

Twintig kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag redden mogelijk het einde van de maand niet door de coronacrisis. Dat zegt de Haagse wethouder Robert van Asten (D66). Het is volgens hem zaak dat het kabinet snel met een steunpakket over de brug komt om de cultuursector te redden. 'Den Haag heeft tientallen miljoenen nodig', zegt Van Asten.

Coronacentrum in hotel Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard krijgt een Covid-opvangcentrum in Bergambacht. Coronapatiënten van zorgorganisatie WelThuis worden opgevangen in hotel en restaurant De Arendshoeve. Er staan 34 bedden klaar, met name bedoeld voor kwetsbare ouderen uit de regio. De locatie gaat donderdag open.

'Het is fijn te merken dat in tijden van crisis inwoners en organisaties opstaan om met elkaar de juiste hulp te bieden aan mensen in nood,' zegt burgemeester Roel Cazemier.

Kabinet wil miljard in coronafonds stoppen

Het kabinet is bereid ongeveer 1 miljard te stoppen in een fonds om andere Europese landen te helpen die zwaar getroffen zijn door het virus. Het ministerie van Financiën bevestigde berichtgeving hierover van het AD.

'We zullen grofweg een miljard euro doneren als teken van solidariteit', aldus minister Hoekstra, schrijft de NOS. De minister zag dinsdag nog weinig in het financieel ondersteunen van Zuid-Europese landen. Nederland kreeg daar veel kritiek op.