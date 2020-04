Coronavirus: sirenes en applaus voor het zorgpersoneel van het Groene Hart Ziekenhuis

De belangrijkste punten van vandaag:

Er liggen donderdag 1273 patiënten op de intensive care in Nederland, dat zijn er 82 meer dan woensdag.

Het dodental is opgelopen tot 1339, meldt het RIVM donderdag.

De veiligheidsregio Hollands Midden verbiedt recreatief overnachten vanaf vrijdag 3 april.

Haagse cultuursector wordt hard getroffen: twintig instellingen staan op omvallen.

Gemeente Leiden wist niets van 'onlinemarathon'

De echte marathon van Leiden gaat door het coronavirus niet door, en daarom bedachten de organisatoren een nieuw plan: een onlinewedstrijd. De gemeente Leiden wist van niets en wil in overleg met de organisatie.

Het idee van de marathon 2.0: deelnemers lopen zelf, in hun eigen omgeving, een afstand van 10 kilometer. Het moet gebeuren op 10 mei, de dag waarop de echte marathon had moeten worden gehouden. Een speciale app houdt de tijden bij en de snelste loper krijgt een eervolle vermelding. Dat is aangekondigd, maar de gemeente Leiden zelf blijkt nog van niets te weten en ziet zich over een paar weken mogelijk geconfronteerd met honderden, misschien wel duizenden hardlopers.

Delftse studenten verrassen ouderen met tulpen

Studenten van het Delftsch Studenten Corps (D.S.C.) hebben donderdag samen met studenten van het vrijwilligersinitiatief gewoonmensen.nl ruim 750 tulpen bezorgd bij senioren in Delft. Daarbij had elke student voor een bewoner een persoonlijk kaartje geschreven, met daarop de uitnodiging om nog een keer met de student contact op te nemen.

De Delftse studenten waren geïnspireerd door de toespraak van koning Willem-Alexander, waarin de koning opriep om te zorgen voor kwetsbare mensen en te waken voor een eenzaamheidsvirus onder hen. 'Wij willen heel graag in contact komen en blijven met mensen die nu extra aandacht verdienen. Daarom vroegen we alle deelnemende studenten om ook een persoonlijke boodschap, met hun naam en telefoonnummer op de kaartjes te schrijven. Deze veelal kwetsbare ouderen kunnen, indien zij hier behoefte aan hebben, dan nog eens een telefoontje plegen met de student. We staan namelijk schouder aan schouder in deze tijd', vertelt student David Oudega.

Studenten uit Delft verrassen ouderen met tulpen | Foto: Gewoonmensen.nl

Sirenes en applaus voor het zorgpersoneel van het Groene Hart Ziekenhuis

Mooie beelden vanmiddag vanuit Gouda. Want daar rukte de politie en de brandweer uit naar het Groene Hart Ziekenhuis om het zorgpersoneel te bedanken en een steuntje in de rug te geven. Een sympathiek gebaar dat op straat werd ondersteund door het publiek wat daar al dan niet toevallig voorbijkwam. Het bleef gelukkig ook niet ongemerkt in het ziekenhuis zelf, want verplegers en artsen keken vanachter de ramen toe. Het was duidelijk dat ze de steunbetuigingen konden waarderen.

Noodkreet van ingestorte kermisbranche

Ook de kermis in Nederland ligt door de uitbraak van het coronavirus op zijn gat. De branche heeft nog geen cent verdiend dit jaar en vreest voor faillissementen. De steunmaatregelen van de overheid bieden enige verlichting, maar veel te weinig, aldus directeur Jan Boots van de kermisbond. Er is bij het ministerie van Economische Zaken een noodfonds van 45 miljoen euro aangevraagd.

'Dit is een noodkreet", zegt Boots. "Niet eerder is de kermisbranche zo hard getroffen zoals nu door het coronavirus. Met die 45 miljoen euro moeten we de komende drie maanden wel zien door te komen, maar als na 1 juni de kermissen gesloten blijven, dan zal de aanvraag waarschijnlijk ver boven de 120 miljoen komen te liggen.'

Aantal coronapatiënten op ic loopt op met 82

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in Nederland is donderdagmiddag opgelopen naar 1273, dat zijn 82 meer dan woensdag. Dat heeft Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gezegd op een persconferentie in het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC. Volgens hem pas deze toename in de lijn van verwachting. Woensdag waren er veertig patiënten bijgekomen op de intensive care.

Volgens Kuipers kunnen de ic's met de huidige trend de toestroom de komende weken aan. Het aantal ic-bedden wordt deze dagen uitgebreid tot 2400. Die uitbreiding ligt op schema: het aantal bedden is al toegenomen tot zo'n 2100, zei Kuipers. 'De capaciteit is momenteel voldoende.' Ruim vijfhonderd ic-bedden blijven gereserveerd voor niet-coronapatiënten.

Maatregelen tegen drukke stranden vanwege warm lenteweekend

De parkeerterreinen bij de stranden en recreatiegebieden in de Veiligheidsregio Haaglanden worden komend weekend afgesloten. Dat zegt Johan Remkes, de voorzitter van de veiligheidsregio. Hij wil daarmee voorkomen dat mensen door het mooie weer massaal naar de stranden en recreatiegebieden komen, waardoor de richtlijnen van het RIVM om het coronavirus te bestrijden niet kunnen worden nageleefd. Mocht het toch te druk worden, kunnen stranden ook worden afgesloten, zegt Remkes.

Zeeheldenfestival afgelast

Ook het Zeeheldenfestival, dat plaats zou vinden van 1 tot en met 5 juni, is afgelast. Het festival, dat dit jaar voor de veertigste keer zou worden gehouden, vindt altijd plaats op het Prins Hendrikplein in Den Haag. 'We zouden deze zomer de veertigste editie vieren, die wordt nu verplaatst naar 2021', laat de organisatie van het festival weten. 'We stoppen onze energie en middelen graag volgend jaar in een extra feestelijke jubileum, iets wat nu niet mogelijk is door alle onzekerheden in de voorbereiding. Daarnaast heeft het festival ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.'

Wateringse school stuurt vliegtuigje de lucht in

Basisschool De Hofvilla in Wateringen heeft een wel heel creatieve manier gevonden om de scholieren die nu thuis zitten, een hart onder de riem te steken. Volgens mediapartner WOS cirkelde donderdag boven het dorp een vliegtuigje met de tekst 'De Hofvilla mist jullie'.

Burgemeester Bezuijen van Rijswijk in quarantaine

Burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk blijft de komende twee weken thuis. Zijn partner is besmet met het coronavirus en dus is ook de burgemeester in quarantaine geplaatst. Dat meldt de gemeente. Bezuijen zelf zou geen last hebben van klachten. Hij blijft vanuit huis gewoon aan werk, verzekert de gemeente.

Albert Heijn-filiaal in Leiden onder vuur vanwege photoshop

Een Albert Heijn-filiaal in Leiden ligt op social media onder vuur, nadat het een bewerkte foto op Facebook had geplaatst. Op de foto is te zien dat het personeel van de supermarkt een hart onder de riem wordt gestoken met een tekst dat met stoepkrijt op de grond is geschreven: 'vakkenvullers, we kunnen niet zonder jullie.' Op de originele foto staat onder die tekst ook 'minimumloon 14 euro', maar dat was op de versie die het AH-filiaal op social media deelde, niet terug te zien.

Inmiddels heeft de Albert Heijn de foto verwijderd. 'De foto was inderdaad bewerkt', zegt een woordvoerder tegen de NOS. 'De winkel is blij met alle steunbetuigingen, maar het weghalen van een deel van de tekst was niet handig, dat ziet de winkel nu ook.' Het krijt op de stoep was een actie van vakbond FNV, die een landelijk minimumloon van 14 euro wil.

De grootgrutter heeft op twitter inmiddels een soort van excuses gemaakt.

De tweet van Albert Heijn | Bron: Twitter

Dodental opgelopen tot 1339

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland is opgelopen tot 1339. De afgelopen dag vielen er 166 nieuwe doden te betreuren. Dat meldt het RIVM. In totaal zijn er de afgelopen 24 uur 625 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 1083 mensen positief getest op het virus.

TU Delft: maskers tot vijf keer hergebruiken

Onderzoekers van de TU Delft claimen een methode te hebben ontwikkeld waardoor de schaarse FFP2-maskers kunnen worden hergebruikt. Door de maskers te verhitten tot exact 121 graden lukt dat vijf keer.

Varen niet verboden, maar advies: blijf thuis

De komende dagen breekt de lente aan met temperaturen tot mogelijk 20 graden. Daarmee begint het booteigenaren te kriebelen om te varen, maar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk adviseert om toch thuis te blijven.

Varen is niet verboden, maar als je de plas opgaat, dan moet je je houden aan de regels: niet meer dan 3 personen per boot en 1,5 meter afstand houden.

Honderden leerlingen 'kwijt' en schoolopvang in knel

Van honderden leerlingen die thuis les zouden moeten krijgen, is niet bekend waar ze zijn. Ze hebben geen contact meer met hun school. Alleen al in Den Haag en omgeving zijn dat er bijna vierhonderd. Bovendien kunnen scholen vaak geen goede opvang bieden aan tientallen kwetsbare leerlingen die wel naar school mogen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West langs scholen en gemeenten in onze regio.

Leiden Marathon en Avondvierdaagsen in najaar

Steeds meer organisatoren maken bekend dat evenementen naar het najaar worden verschoven. Zo wordt de Leiden Marathon onder voorbehoud verplaatst naar 21 en 22 november. En gaat de Avondvierdaagse in Den Haag alsnog door van 21 september tot en met 24 september. De Avondvierdaagse in Nootdorp wordt als de omstandigheden het toelaten van 28 september tot 1 oktober gehouden.

'Twintig Haagse cultuurinstellingen op omvallen'

Twintig kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag redden mogelijk het einde van de maand niet door de coronacrisis. Dat zegt de Haagse wethouder Robert van Asten (D66). Het is volgens hem zaak dat het kabinet snel met een steunpakket over de brug komt om de cultuursector te redden. 'Den Haag heeft tientallen miljoenen nodig', zegt Van Asten.

Noodverordening aangescherpt: recreatief overnachten verboden

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft woensdagavond de noodverordening vanwege de coronacrisis verder aangescherpt. Vanaf vrijdag 3 april om 12.00 uur is het tijdelijk verboden om recreatief overnachten aan te bieden. Dat betekent dat onder meer dat recreatieparken, kampeerterreinen, kamerverhuur en B&B's tijdelijk moeten sluiten. Voor seizoensarbeiders, mensen met een vaste standplaats en tijdelijke bewoning vanwege persoonlijke omstandigheden wordt een uitzondering gemaakt. Het verbod geldt volgens de veiligheidsregio uiterlijk tot 10 mei, maar wordt mogelijk eerder opgeheven.

Ook staat in de noodverordening opgenomen dat alle openbare toiletten en douchevoorzieningen sluiten bij recreatieve locaties zoals vakantieparken, campings, jachthavens, stranden, parken en natuurgebieden. Dit verbod geldt ten minste tot en met 28 april in lijn met de overige landelijke noodmaatregelen.

Haagse wijk Vroondaal bedankt met stoepkrijttekeningen

De Haagse wijk Vroondaal bedankt met tientallen stoepkrijttekeningen iedereen die doorwerkt tijdens deze coronacrisis. 'De wijk Vroondaal geeft op deze manier steun aan iedereen die keihard aan het knokken is in deze moeilijke tijd.' In totaal deden zo'n zestig huishoudens mee aan de actie.

Levensverwachting Nederlanders naar beneden

De levensverwachting van Nederlanders valt dit jaar lager uit vanwege de uitbraak van het coronavirus. 'Je zal de hogere sterfte als gevolg van corona in ieder geval terug gaan zien in een dalende levensverwachting voor dit jaar', zegt Tanja Traag, socioloog van het Centraal Bureau voor Statistiek tegen AD. Emeritus hoogleraar sociale demografie van de Universiteit van Amsterdam Jan Latten is nog stelliger: 'De gemiddelde levensverwachting van 65-plussers gaat nu echt naar beneden.’

Spoedtandarts bekijkt klachten via videoverbinding

Tandheelkundige spoedhulpkliniek Dental365 in Den Haag start donderdag met een online-tandheelkundig consult. De tandarts bepaalt via een videoverbinding of de patiënt direct spoedeisende hulp nodig heeft. De kliniek start het initiatief omdat mensen soms het huis niet mogen verlaten vanwege het coronavirus. Ook weten ze soms niet of hun klachten ernstig genoeg zijn voor een spoedbehandeling.

Coronacentrum in hotel Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard krijgt een Covid-opvangcentrum in Bergambacht. Coronapatiënten van zorgorganisatie WelThuis worden opgevangen in hotel en restaurant De Arendshoeve. Er staan 34 bedden klaar, met name bedoeld voor kwetsbare ouderen uit de regio. De locatie gaat donderdag open.

'Het is fijn te merken dat in tijden van crisis inwoners en organisaties opstaan om met elkaar de juiste hulp te bieden aan mensen in nood,' zegt burgemeester Roel Cazemier.

