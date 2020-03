Jarige oma (100) toegezongen vanuit hoogwerker: 'Geweldig, dit had ik niet verwacht'

Ondanks alle beperkingen willen familieleden, zoals kleindochter Nanon, hun oma toch verrassen. Een bezoek brengen zit er niet in, maar met de hoogwerker wordt het toch een klein feestje. 'We kunnen haar vanaf daar feliciteren en dan kunnen we ook wat beter met haar praten', vertelt Nanon, die samen met haar gezin in de hoogwerker staat. 'Ook gaan we een paar liedjes voor haar zingen en zo maken we er toch nog wat feestelijks van. We kunnen haar in ieder geval zien, maar geen knuffel geven natuurlijk. Het 100-jarige feestje komt later nog.'

Niet alleen een hoogwerker werd ingezet om Ans te verrassen, zo werd er ook saxofoon gespeeld en verzamelden andere familieleden zich in de tuin van het verzorgingstehuis in Kijkduin. De 100-jarige Ans is enigszins overrompeld door de bijzondere felicitatie. 'Ik had dit niet verwacht', zegt ze geëmotioneerd.