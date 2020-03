Wegversmalling op A12 om demonstrerende taxichauffeurs te weren: 'Ga terug naar huis'

Om te voorkomen dat taxichauffeurs dinsdagmiddag naar het Malieveld in Den Haag kunnen komen, gaat de politie een tijdelijke wegversmalling instellen op de Utrechtsebaan. 'Als er taxichauffeurs komen, dan willen we hen eruit pikken en adviseren terug te keren', zegt de politie. De oproep is dan ook: 'Ga terug naar huis.'

Dinsdagmiddag werd gemeld dat de weg richting Den Haag was afgesloten, maar dat klopt volgens de politie niet. 'En dat gaan we niet doen ook.' Volgens de politie worden er wel taxichauffeurs verwacht. 'Maar we weten niet hoe veel er naar Den Haag komen.'

Ondernemers in het taxi- en touringcarvervoer zijn boos omdat ze niet in aanmerking komen voor de noodregeling van het ministerie van Economische Zaken. Na kritiek van winkeliers heeft het kabinet de zogeheten 'TOGS-regeling' al enigszins verruimd, maar personenvervoerders staan nog steeds met lege handen. De taxichauffeurs hadden het idee opgevat om vanaf 14.00 uur te verzamelen op het Malieveld.

'Bedreiging voor volksgezondheid'

De Haagse burgemeester zei eerder al dat het onverantwoord is om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedereen wordt gevraagd thuis te blijven. 'Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan', zegt Remkes.

In de stad is zichtbaar meer politie op de been. Bij de Utrechtsebaan staan flink wat politiebusjes en een ME-bus opgesteld. Kruispunten richting het Malieveld zijn door de politie afgezet. Op het Malieveld zelf staan ook zo'n vijf politiebusjes, een ME-bus en een laadwagen die ingezet kan worden om auto's af te voeren. Twee taxichauffeurs bereikten in de middag toch het Malieveld. Zij wilden ter plaatse de pers te woord staan namens de taxibranche. Maar dat gesprek werd door de politie afgebroken. De chauffeurs werden gesommeerd te vertrekken.

LEES OOK: Protest taxichauffeurs op Malieveld verboden