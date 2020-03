Opknapbeurt Haagse Koekamp maanden vertraagd door bezwaren buren en natuurorganisaties

De nieuwe brug in de Koekamp in Den Haag. | Afbeelding: gemeente Den Haag

De herinrichting van de Koekamp in Den Haag heeft een forse vertraging opgelopen. Als gevolg van juridische procedures van tegenstanders van de plannen, zijn de werkzaamheden op z'n vroegst in het voorjaar van 2021 klaar, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte). Dat is een half jaar later dan gepland.

Over de herinrichting van de Koekamp wordt al lang gediscussieerd in de Haagse gemeenteraad. De gemeente en Staatsbosbeheer willen het groengebied tegenover het Centraal Station opnieuw inrichten om er 'een stadsentree met allure' van te maken, zoals het ooit eens werd omschreven.

De bedoeling is dat achterstallig onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd en een betonnen oever wordt vervangen door een 'natuurvriendelijkere houten beschoeiing met fauna-uitstapplaatsen'. Om het hertenkamp komt een nieuw hek. Verder is het plan om er ook nieuwe voet- en fietspaden aan te leggen, die beter aansluiten op de overkapping over de A12, die nu wordt aangelegd.

Zorgen

In de gemeenteraad leefden wel zorgen over het kappen van een aantal bomen. Mede daarom werden de plannen twee jaar geleden al eens aangepast: het fietspad wordt niet vier meter breed, maar grotendeels drieënhalf, zodat meer bomen kunnen blijven staan. Uiteindelijk bleek er in twee stemrondes in de raad wel steeds een ruime meerderheid voor de plannen.

Toch kunnen de voorstellen nog steeds niet op steun rekenen van sommige omwonenden en natuurorganisaties. Die blijven bezwaar houden tegen het aanpassen van een watergang en het verleggen van het voet- en fietspad en stapten naar de Raad van State om daar bezwaar te maken tegen de verleende vergunningen. Omdat een procedure daar vaak enige tijd in beslag neemt, dwongen ze in de tussentijd via de kortgedingrechter af dat de bomen niet mogen worden gekapt.

Vleermuizen

Dat levert in ieder geval een flinke vertraging op, meldt wethouder Bredemeijer nu aan de gemeenteraad. 'Dit heeft tot gevolg dat er de komende maanden geen bomen gekapt of verplant worden. De werkzaamheden in de Koekamp liggen als gevolg hiervan stil', stelt hij. 'Met het project kan nu niet eerder dan november 2020 worden verdergegaan, omdat de gemeente het broedseizoen en het paarseizoen van de vleermuizen niet wil en mag verstoren. De precieze datum hangt af van uitkomst van de momenteel lopende de juridische procedure.'

Inmiddels is er wel wat werk verzet. Zo zijn voetpaden verwijderd. En op plekken waar geen bomen hoeven worden gekapt of verplant is ook al begonnen met het aanleggen van nieuwe paden. Bredemeijer: 'Om de overlast te beperken, legt de gemeente in de Koekamp nu tijdelijke voetpaden aan.'

Bouwhekken

Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij had recent ook aangedrongen op het tijdelijk weghalen van de bouwhekken rond het gebied waar wordt gewerkt. 'De lente staat voor de deur. Het ziet er niet uit, terwijl de werkzaamheden stil liggen. Ik vraag het college van burgemeester en wethouders om de Koekamp weer toegankelijk te maken, zodat iedereen in de komende lente en zomer kan genieten van dit prachtige gebied. Het gaat nog maanden duren voordat de procedures zijn afgerond en het is zonde als het natuurpark al die tijd afgesloten blijft', stelde hij.

Bredemeijer zegt nu dat de hekken niet helemaal weggaan, maar wel worden verplaatst. Zo worden de paden weer toegankelijk. Ook wordt er een tijdelijke aansluiting gemaakt tussen het fietspad langs de Bezuidenhoutseweg en het kruispunt voor het Centraal Station, waardoor de fietsenstalling onder het station beter bereikbaar wordt.