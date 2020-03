Nieuwe natuur Krimpenerwaard leidt tot verdubbeling aantal grutto's

In polders in de Krimpenerwaard zijn steeds meer weidevogels zoals kieviten, tureluurs en grutto's te vinden. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland, blijkt dat de dieren polders waarin nieuwe natuur is gecreëerd goed weten te vinden. Vooral de grutto lijkt terug te keren.

In de polders bij Berkenwoude en De Nesse zijn in 2017 greppels aangelegd, sloten verbreed en oevers van sloten vlakker gemaakt om de diversiteit van planten en diersoorten te vergroten. Volgens het onderzoek is deze aanpak succesvol, omdat er natte en droge percelen zijn gecreëerd. Op de natte percelen leven veel regenwormen en andere insecten en kunnen er kruidengraslanden ontstaan. Tegelijkertijd zijn de droge percelen belangrijke broedplaatsen.

In 2019 werden ruim 700 kieviten, 100 slobeenden, 150 tureluren en bijna 200 grutto's geteld. Vooral de laatste twee zijn opvallend: in 2017 werden er slechts 50 tureluren en 80 grutto's geteld in de Krimpenerwaard. Veel grutto's vestigden zich pas laat in het seizoen in de Krimpenerwaard, nadat zij waarschijnlijk op andere plekken nesten of kuikens waren verloren.

'Meer aaneengesloten natuurgebieden'

De onderzoekers adviseren de provincie om nog meer drassige natuurgebieden te creëren en aan elkaar te koppelen om de leefruimte van de dieren te vergroten. Niet alleen in de Krimpenerwaard gaat het goed met de grutto ook in Midden-Delfland is het aantal vogels in 2019 verdubbeld.