Noodmaatregelen corona verlengd tot en met 28 april; scholen, horeca en kappers blijven dicht

'Het zal u niet verbazen dat we tot verlenging hebben besloten', zei Rutte aan het begin van de persconferentie. 'De verlenging betekent dat alle locaties die tot 6 april gesloten waren, tot en met 28 april gesloten blijven, zoals restaurants, musea, kappers en alle overige contactberoepen.'

Scholen blijven tot en met de meivakantie gesloten. Dat betekent dat de scholen op zijn vroegst pas weer op 4 mei open gaan.

Grote stijging dodental

Het kabinet heeft met de deskundigen de stand van zaken bekeken en onderzocht wat tot nu toe de effecten zijn van het beleid. De meeste maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden in eerste instantie tot 6 april genomen, zoals de sluiting van scholen en horeca. Dat is nu dus verlengd. Voor evenementen is eerder al besloten dat ze tot 1 juni verboden zijn.

Dinsdag werd bekend dat het aantal doden met 175 is gestegen. In totaal zijn er 1039 mensen overleden aan corona. Waarschijnlijk zijn het er meer, omdat mensen die overlijden zonder dat ze getest zijn niet mee worden geteld. Ook zijn er dinsdag weer meer nieuwe patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Het gaat om 722 nieuwe gevallen.

'Maak geen plannen voor meivakantie'

Premier Rutte verwacht dat er ook na 28 april nog maatregelen van kracht zullen zijn. 'Maak daarom nog geen plannen voor de meivakantie', riep Rutte op. 'We gaan dan niet ineens terug naar de normale situatie.'

Haagse Scholen: we zoeken 170 leerlingen

Scholen blijven ook dicht tot en met minimaal 28 april. Het is voor scholen en voor leerlingen een hele klus om een onderwijsachterstand zoveel mogelijk te voorkomen. Het lukt de scholen wel, maar het is moeilijk. Dat zegt Cobi van Beek , bestuurslid van De Haagse Scholen. Van de 52 scholen die onder deze koepel vallen, zijn 170 leerlingen 'zoek'. 'Daar hebben we geen contact mee', zegt Van Beek. 'We weten niet waar ze zijn. Politie, de inspectie, iedereen zoekt ze nu en we gaan ze vinden.'

De verlenging van de beperkende maatregelen is ook voor de horeca moeilijk. Maarten Hinloopen is eigenaar van zes zaken op de Haagse Grote Markt en voorzitter van de Haagse afdeling van Horeca Nederland: 'Het komt niet als een verrassing. Het is zwaar, maar het is niet anders', zegt hij. Maar pleit wel voor maatregelen om de gevolgen van de sluiting voor de horeca zoveel mogelijk te beperken.