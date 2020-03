Rekening van 86-jarige vrouw leeggehaald na babbeltruc

Een vrouw van 86 jaar uit Voorschoten is 750 euro kwijt na een babbeltruc waarbij haar pinpas is gestolen. Omdat haar code waarschijnlijk tijdens het boodschappen doen al is afgekeken, is het een man gelukt om het geld op te nemen. De vrouw is misleid met een klassieke babbeltruc: de truc met de landkaart.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 31 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer doet op zaterdag 25 januari boodschappen in de Schoolstraat in Voorschoten. Ze gaat naar verschillende winkels en gebruikt daar haar pinpas om af te rekenen. Daarna loopt ze op haar gemak naar haar huis aan de Professor Boerhaaveweg.

Vlakbij huis wordt ze aangesproken door twee mannen. Ze leggen meteen een grote landkaart over haar rollator heen en vragen in het Engels de weg naar Rotterdam. De vrouw wil de mannen helpen legt uit waar ze nu zijn, en waar Rotterdam ligt.

Portemonnee weg

De vrouw moet zich goed concentreren om de mannen in het Engels te woord te staan. Daardoor ziet ze niet dat één van de mannen haar portemonnee uit haar tas steelt. Die ligt op haar rollator, onder de landkaart. Ze komt er thuis pas achter dat hij weg is. Als ze haar rekening bekijkt via internetbankieren, blijkt dat er al 750 euro is afgeschreven.

Er zijn beelden van een man die dat geld opneemt bij de ING-automaat aan de Schoolstraat. Zijn signalement komt overeen met het signalement dat de vrouw gaf van één van de mannen die haar aansprak. Na de geldopname in Voorschoten, nog voor de pas was geblokkeerd, zijn er ook nog kleine bedragen mee afgerekend in Rotterdam.

Mogelijk afgekeken door een vrouw

Het slachtoffer heeft niet in de gaten gehad dat er iemand heeft meegekeken tijdens het intoetsen van haar pincode. Ze kan zich één opvallend moment herinneren: bij een bakker liet een vrouw haar expliciet voor gaan. Mogelijk heeft zij toen de code afgekeken en werkt deze vrouw samen met de twee mannen die de vrouw aanspraken met de landkaart.

Herkent u de man die het geld opneemt?

