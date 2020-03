Vrouw gezocht die zware mishandeling in Wateringse Veld zag gebeuren

Wie heeft informatie over zware mishandeling? - Team West

De politie is op zoek naar een vrouw die vorige week woensdag getuige was van een zware mishandeling op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag. Ze stond op de Pons Romanus, ook wel bekend als Romeinenbrug, toen vlak daaronder een 53-jarige Rijswijker werd geschopt en geslagen door een groep jongens. De man had kort daarvoor gevraagd of ze anderhalve meter afstand wilden nemen, zodat hij en zijn vriendin konden passeren. Ook andere mensen die informatie hebben over de mishandeling worden gevraagd zich te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 31 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer loopt woensdagmiddag 25 maart rond 15.00 uur met zijn vriendin over het pad bij de brug in Wateringse Veld. Er staat een groep van 10 tot 15 jongens die het pad blokkeren, dus hij vraagt of ze wat afstand kunnen nemen.

In eerste instantie doet de groep dat en lopen de twee door, maar vlak daarna wordt de 53-jarige man geslagen en geschopt door één jongen uit de groep. Hij valt op de grond en verschillende andere jongens doen mee met de mishandeling. Als ze er vandoor gaan, blijft de man zwaar gewond achter. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar blijkt dat hij een zware hersenschudding heeft.

Beelden op social media

De politie is bezig met het onderzoek naar de mishandeling. Daarvan gaan beelden rond op social media. De recherche heeft die beelden ook en bekijkt of de mensen die daarop staan door agenten herkend kunnen worden. In Team West worden de beelden niet getoond. Wie meer beeldmateriaal van de mishandeling heeft, wordt gevraagd zich daarmee bij de politie te melden.

De politie komt daarnaast graag in contact met mensen die de mishandeling hebben gezien, die er informatie over hebben of die weten wie er bij de groep jongeren horen. In het bijzonder zoekt de recherche een vrouw die tijdens de mishandeling op de brug stond. Ze keek naar de mishandeling en heeft het mogelijk ook gefilmd.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem