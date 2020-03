Geen protest, wel grote zorgen bij taxichauffeurs: 'We hebben geen buffer'

De taxichauffeurs wilden dinsdagmiddag protesteren op het Malieveld. Dat protest werd niet toegestaan. De Haagse burgemeester Johan Remkes zei eerder al dat het onverantwoord is om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedereen wordt gevraagd thuis te blijven. 'Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan', aldus Remkes.

Op een enkele taxichauffeur na werd er gehoor gegeven aan de oproep van Remkes om toch thuis te blijven. Hilgers was namens de chauffeurs wel aanwezig bij het Malieveld. 'Door deze coronaperikelen staan we allemaal stil en wordt er geen meter meer gereden. Dus we hebben totaal geen omzet meer, maar de kosten gaan wel gewoon door', legt Hilgers uit.

Geen vet op de botten

Volgens hem hebben de meeste taxichauffeurs geen financiële buffer om de coronacrisis te doorstaan. 'Ze hebben gewoon geen vet op de botten om drie à vier maanden te overleven. De kosten zijn zo verschrikkelijk hoog geworden.' Dat ligt volgens Hilgers onder andere aan de BTW die van zes naar negen procent is gegaan. 'Maar ook de BPM op de dure auto's is er af, die moeten de chauffeurs zelf bekostigen. Daarnaast zijn de verzekeringen drie keer zo hoog geworden. De nood is gewoon heel erg hoog.'

Ook taxichauffeur Tina Baltes kwam naar het Malieveld. Haar inkomsten zijn zo goed als weg door de coronacrisis. 'Zeker 95 procent van mijn inkomsten is weg. Nog maar vijf procent van de werkzaamheden gaat door. Daar kunnen we het echt niet mee redden.' Volgens Baltes staat haar bedrijf daardoor op omvallen. 'Het is heel erg. Ik heb een klein taxibedrijf en zes man in dienst. Ik heb ook auto's waarvan de verzekering elke maand betaald moet worden. Op deze manier verlies ik mijn bedrijf.'