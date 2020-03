Eigenaar vakantiepark Roelofarendsveen: 'Ik heb nog nooit zoveel annuleringen gehad'

Van Rijn reageert daarmee ook op de situatie in Zeeland waar toeristen sinds maandagmiddag 12.00 uur niet langer welkom zijn. Maar dat heeft volgens hem vooral te maken met het beperkte aantal IC-bedden in die provincie. Om te voorkomen dat de druk op de zorg in Zeeland te groot wordt is daar een verbod afgekondigd voor al het 'recreatief of toeristisch nachtverblijf'.

Zijn vakantiepark vervult volgens de eigenaar juist ook een functie: 'Mensen mogen niet naar het strand en het bos. Ouderen zijn daarom de stad juist uit gevlucht om hier in een recreatiewoning te verblijven. Er is zoveel ruimte hier.' Ook de mensen die een eigen woning op het vakantiepark hebben zijn gewoon welkom. Enige restrictie is dat ze geen visite mogen ontvangen.

Financiële strop

Toch is ook voor Park Wijde Aa de uitbraak van het coronavirus een grote financiële strop, want het kampeerveld blijft gesloten voor bezoekers. En normaal gesproken zijn alle 76 recreatiewoningen en 60 stacaravans rond deze periode helemaal volgeboekt. Maar op dit moment ligt de bezettingsgraad tussen de 20 en 30 procent.

Van Rijn heeft nog nooit zoveel annuleringen gehad: 'Normaal is het nu propvol met Duitsers, vanwege onder meer de Keukenhof en het zeilevenement Magic Marina Easter Regatta. Maar die blijven nu thuis. Ik heb nog nooit zoveel terug moeten betalen.’'

Annuleringen

Sommige mensen annuleren nu zelfs al voor augustus: 'Want nu krijgen ze nog 90 procent uitbetaald. Als ze later annuleren krijgen ze minder geld terug.' Om niet teveel verlies te lijden probeert Van Rijn zijn gasten tegemoet te komen met het aanbieden van een voucher. 'Ze kunnen hun boeking dan op een later moment verzilveren.'

Voor andere mensen is het vakantiepark nu juist een welkome oplossing. 'Bijvoorbeeld voor mensen die onverwacht vroegtijdig moesten terugkeren uit het buitenland en nu, al dan niet tijdelijk, geen huis hebben. Zelfs een verpleegster is hier neergestreken omdat zij zichzelf (en haar omgeving) wil beschermen voor het coronavirus.'

Onderhoud

Personeel naar huis sturen is op dit moment ook geen oplossing voor de eigenaar van het vakantiepark, want met het voorjaar staat nu alles in bloei: 'Gras en bomen groeien nu op z’n hardst. Het onderhoud moet gewoon gebeuren.' En dus moet het hij maar even uitzitten. Maar dat moet niet te lang duren, want het hakt er wel in. 'Wij zijn een gezond familiebedrijf en hebben wel de ruimte om bij te lenen, maar dat is dus niet de bedoeling.'

Dinsdagavond zal tijdens de persconferentie van het kabinet duidelijk worden of er extra maatregelen zullen worden getroffen, zoals dus ook mogelijk het sluiten van vakantieparken. Maar daar gaat hij niet vanuit: 'Laten ze die besluitvorming maar overlaten aan de burgemeesters, die weten wat er hier speelt. Dat moeten ze niet landelijk regelen.'