KNVB: Amateurvoetbal stopt voor dit seizoen

De KNVB heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen

Door de nieuwe overheidsmaatregelen die dinsdag bekend zijn gemaakt, is het tot 28 april niet meer toegestaan om te voetballen. 'De competities kunnen niet meer op een gewenste manier worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop', zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

'In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.'

Geen eindstanden

Er is ook besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

'Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan', aldus Van der Zee. 'We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.'

Titelkandidaat v.v. Katwijk: 'Voetbal is bijzaak'

In de Tweede Divisie - het hoogste amateurniveau in Nederland - stond v.v. Katwijk aan kop, met drie punten los. Toch is voorzitter Mart Vergouwen niet in mineur om de beslissing van de KNVB. 'Het is een heldere en duidelijke boodschap. Het is goed dat deze beslissing is genomen.'

De voorzitter reageert nuchter op het feit de titelrace dit jaar gestaakt wordt. 'Het is uiteraard wel zuur, maar andere clubs staan weer onderaan en die zullen er blij mee zijn', grapt Vergouwen. 'Voetbal is een bijzaak en gezondheid staat altijd voorop. We zeggen nu natuurlijk even tegen elkaar: gadverdamme, we stonden er goed voor. En natuurlijk ga je het liefst door voor de prijzen. Maar het is niet anders, gezondheid moet altijd bovenaan staan.'