Zorgpersoneel praat over coronaspanning en onzekerheid: 'Ruimte voor emoties is belangrijk'

Melanie de Cock straalt rust uit. Het hoofd van een van de corona-verpleegafdelingen moet ook wel, ze stuurt een team aan dat zorgt voor kwetsbare patiënten: mensen die besmet zijn met het virus, maar geen intensieve zorg nodig hebben als op een IC.

'Deze mensen zijn zo ziek dat ze medicijnen via een infuus nodig hebben bijvoorbeeld, of zuurstoftherapie', legt De Cock uit. 'Thuis uitzieken zit er voor deze mensen nog niet in.' Een week geleden is deze afdeling opgetuigd.

Spanning en onzekerheid, ook bij personeel

Waar De Cock en haar collega's tot dan toe de afdeling Interne Geneeskunde vormden van het ziekenhuis, is nu alles anders. Collega's vanuit verschillende afdelingen zijn herverdeeld en op een corona-afdeling als deze geplaatst.

'Dat is spannend, uitdagend en brengt een mate van onzekerheid met zich mee', beschrijft het afdelingshoofd. 'Niets is meer wat het eerst was.'

Aan het einde van elke dienst komen collega's bij elkaar om met elkaar hierover van gedachten te wisselen:

Grens intensive care nog niet bereikt

De zorg voor coronapatiënten staat landelijk onder druk. Er zijn vooral zorgen over of er genoeg intensive care-plekken zijn. Er zouden nu zo'n 1600 bedden nodig zijn en de Landelijke Vereniging van IC's verwacht dat begin komende week er behoefte is aan 2400 plekken.

Bij het Reinier de Graaf Gasthuis is de grens op de IC nog niet bereikt, maar die is wel in zicht. 15 van de 22 beschikbare IC-bedden is op moment van schrijven gevuld. Maar dat kan binnen enkele uren alweer anders zijn en er zijn volgens het ziekenhuis uitbreidmogelijkheden.

Verreweg de meeste coronapatiënten, een dertigtal, liggen op één van de speciaal ingerichte coronaverpleegafdelingen van het Delftse ziekenhuis. Dat zouden er in de praktijk meer dan vijftig kunnen zijn.

