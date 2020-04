'Echt lenteweer' op komst: 'Zondag misschien plaatselijk 20 graden'

Zonnig was het de afgelopen dagen al. Maar de temperaturen nemen nu april begonnen is ook lenteachtige hoogtes aan. Te beginnen in het weekend, vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Maar', zo waarschuwt hij met betrekking op de coronamaatregelen, 'ga dan niet massaal naar het strand of de natuur in.'

'Maart was zacht en zeer zonnig', blikt Mizee allereerst terug. 'Die maand kende daarnaast liefst vijf vorstdagen. Dat had geen enkele wintermaand deze winter.'

Ook deze 1 april begon met matige vorst. 'Dat is wel te verklaren, want de lucht komt nu uit de poolstreek', legt Mizee uit. 'De zon laat zich woensdagochtend weer goed zien. Met name in het zuiden van de provincie. In de middag wordt de bewolking wat dikker en wordt het 8 graden. Donderdag en vrijdag krijgen we te maken met wolken. Dan valt er plaatselijk een bui maar zien we ook de zon en wordt het 10 graden.'

Hogedrukgebied

Aan het eind van de week komt hier verandering in. 'Dit hebben we te danken aan een hogedrukgebied dat vanuit Frankrijk over onze omgeving richting Duitsland en Polen trekt', vertelt de weerman van Omroep West. 'Dan krijgen we wind uit de subtropen en dat is iets heel anders. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 12 graden. Ook zondag is het erg zonnig en wordt het 19, misschien heel plaatselijk 20 graden. Echt lenteweer! Maar ga dan niet massaal naar het strand of de natuur in.'

