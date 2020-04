Ziekenhuisopnames stijgen het hardst in regio's Den Haag en Leiden

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten stijgt op dit moment het hardst in de regio's Den Haag en Leiden. Dat zegt Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, tegen Rijnmond. 'Ik maak me zorgen, we hebben de extra bedden heel, heel hard nodig.' Er wordt in het hele land gewerkt aan een uitbreiding tot 2400 ic-bedden, die komende zondag klaar moet zijn.

'Wat je nu ziet, is dat het in Brabant een klein beetje daalt, maar in Zuid-Holland, in de regio's Den Haag en Leiden, zie je nu de grootste stijging in het aantal coronapatiënten in de afgelopen dag', zegt Gommers. Tot afgelopen week leken er volgende week maar ruim duizend ic-bedden nodig voor patiënten met het coronavirus, naast de ruim vijfhonderd bedden die nodig zijn voor andere ernstige klachten. Ziekenhuizen zouden tot eind mei de tijd hebben om in totaal 2400 plaatsen op de intensivecareafdelingen in te ruimen. Maar de vooruitzichten zijn de voorbije dagen flink verslechterd.

Volgens de laatste cijfers lagen er dinsdagavond rond 19.45 uur 1080 coronapatiënten en 59 mensen die waarschijnlijk met het virus zijn besmet op de intensivecareafdelingen, meldt stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Dit aantal kan hoger liggen, omdat de registratie soms achterligt. Ziekenhuizen geven opnames op de ic door aan NICE.

Patienten verspreiden

Gommers denkt al na over wat er moet gebeuren als de ic-afdelingen in Zuid-Holland vol komen te liggen: 'We hebben eerst Brabant 'leeg gehaald' om de patiënten te verspreiden. Als wij nu onverhoopt de volgende provincie zijn, moeten wij onze patiënten ook weer verspreiden over de rest van Nederland. Uiteindelijk ligt heel Nederland vol. Dan wordt het wel heel kritiek. De komende dagen hebben we het onder controle, omdat we zo goed opschalen.'

Ziekenhuizen hebben in de tussentijd meer nieuwe ic-plaatsen weten in te richten dan verwacht. Door bedden op operatie- en verkoeverkamers klaar te maken voor ic-patiënten, bijvoorbeeld. Er doemt wel telkens een nieuwe horde op, waarschuwt minister De Jonge. 'Dan is er weer een tekort aan beademingsapparaten, dan aan verpleegkundigen om ze te bemannen, dan weer aan bedden of beschermingsmiddelen. Daarom piept en kraakt het in de zorg.'

1039 mensen overleden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dinsdag dat nu zeker 1039 mensen zijn overleden door het coronavirus. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger, omdat sterfgevallen soms pas na enkele dagen worden doorgegeven aan het RIVM.

Lees al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog