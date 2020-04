Ouderen schudden heupen los tijdens danssessie op het balkon

Er wordt niet gedanst op de nieuwste hits, maar juist op klassiekers als Let's Twist Again en Great Balls of Fire. Vooral bij de oude rock & roll platen zie je de twinkeling in de ogen van de balkondansers. 'Het is een fantastisch gezicht met al die mensen op de balkons, en ook fantastisch dat onze fysiotherapeuten dit doen', aldus een van de bewoners van Albrandswaard.

De fysiotherapeuten werken vaker met de bewoners, maar het is wel even een andere aanpak dan normaal. Het gewone werk van de fysiotherapeuten is voor een groot deel stilgevallen. Veel gaat telefonisch en een enkeling kan nog langskomen, maar de meeste mensen kunnen nu niet hun belangrijke oefeningen doen.

Spierkracht

Fysiotherapeut Martin Vermeulen maakt zich zorgen om de ouderen die niet meer in beweging komen. 'Als je 15 dagen niet uit je bed of stoel komt, verlies je 10 tot 15 procent van je spierkracht en dat krijg je niet zo maar terug. Op deze manier hebben de ouderen in ieder geval twee keer per week een half uur beweging.'

De bewoners kunnen vanaf hun eigen balkon mee dansen, of vanuit de tuin. Dan natuurlijk wel op anderhalve meter afstand van de andere bewoners. En als de workout voorbij is moeten de ouderen wel even bijkomen. 'Maar dat is logisch, want ik zit bijna de hele dag op mijn kont', zegt een mevrouw die ondersteund wordt door haar rollator. En dan is het afwachten tot de volgende balkonsessie.

LEES OOK: Zorgpersoneel praat over coronaspanning en onzekerheid: 'Ruimte voor emoties is belangrijk'