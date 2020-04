Provincie compenseert gedupeerden hefbrug Boskoop

De provincie Zuid-Holland gaat gedupeerden van de stremming van de Boskoopse hefbrug compenseren. Dat heeft de provincie woensdag bekendgemaakt. De hefbrug in Boskoop moest vanaf begin oktober zes weken worden afgesloten voor het weg- en vaarverkeer, omdat de brug door roestvorming niet meer veilig was.

Gedupeerden moeten volgens de provincie zelf een daling tot 2 procent van de 'normomzet' opvangen. Het gaat om de omzet die een ondernemer zou hebben gehaald als de stremming niet zou zijn geweest. De provincie kijkt voor het vaststellen hiervan naar de omzet van de afgelopen drie jaar. Een verdere omzetdaling zal de provincie voor 75 procent vergoeden, de overige 25 procent is voor rekening van de ondernemer. Tot nu toe heeft de provincie 15 aanvragen voor een schadevergoeding binnengekregen.

De provincie heeft de hoogte van de compensatie vastgesteld in een zogenaamde beleidsregel. Die is opgesteld samen met juridische deskundigen. De provincie moet volgens eerdere rechterlijke uitspraken de schade vergoeden die ontstaan is bij een 'abnormale infrastructurele maatregel.' Een deel valt volgens de beleidsregel onder het eigen risico van de gedupeerden, omdat stremmingen soms nodig zijn voor het onderhoud van infrastructuur en hierdoor omzet mis kunnen lopen. De provincie kan nog niet zeggen welk bedrag ze aan schadevergoedingen denkt uit te keren.

'Schade moeilijk hard te maken'

Volgens de Boskoopse ondernemer Peter Bontekoe zal de compensatieregeling voor de meeste gedupeerden geen uitkomst bieden. 'De meeste schade zit hem in enorme tijdsverlies, maar ook loon en benzine. Ondernemers en particulieren hebben in totaal honderdduizenden kilometers per dag omgereden. Je moet keiharde knaken betalen voor al die kilometers aan benzine en aan loon voor chauffeurs', aldus Bontekoe. Volgens hem is een groot gedeelte van de schade moeilijk hard te maken. 'Je moet een enorme berg informatie indienen om een schadevergoeding te krijgen. Dan is het de vraag of het indienen met een boekhouder je niet al meer kost dan het je aan vergoeding oplevert. Voor de meesten zal dit te veel gedoe zijn.'

Bontekoe heeft met het actiecomité 'We zijn het zat' geprobeerd om samen met andere gedupeerden een collectieve schadeclaim in te dienen bij de provincie. Maar op de oproep om je daarvoor aan te melden kwam uiteindelijk te weinig respons. 'Rond de honderd gedupeerden hebben zich gemeld, maar er zijn er minstens driehonderd nodig om succesvol een claim in te dienen.'

Alternatieven hefbrug

De ondernemer en raadslid van de gemeente Alphen aan den Rijn is blij dat er na alle problemen rondom de hefbrug serieus wordt gekeken naar alternatieven. Zo wordt er gekeken naar een nieuwe brug op de huidige plek van de hefbrug, maar ook een tweede oeververbinding net ten noorden van de hefbrug. 'De huidige hefbrug voldoet al jaren niet meer: veel te veel verkeer op een smalle brug. De verkeerssituatie moet veiliger. Ik heb er vertrouwen in dat er binnen vijf jaar een nieuwe oeververbinding is', aldus Bontekoe.

