Uitvaartbranche zet zich schrap voor corona in de regio

Sinds afgelopen weekend zien uitvaartondernemers in onze regio een toename van het aantal doden ten gevolge van het coronavirus. Dat blijkt uit een belronde van Omroep West. Dat het druk is, blijkt uit het feit dat René Heijnen van Janson en Bolland Uitvaartverzorging in Leiden op het laatste moment een afspraak met onze verslaggever uitstelt: 'We hebben het ineens heel erg druk.'

De toename van het aantal overleden mensen ligt in de lijn der verwachting volgens woordvoerder Martijn van de Koolwijk van Dela uitvaartverzorging. Dela heeft verschillende uitvaartcentra in de regio en is eigenaar van crematorium Rhijnhof in Leiden. 'We zien dat het virus vanuit Brabant richting Zuid Holland trekt.' Regiomanager Haaglanden van Dela, André de Leeuw verwacht geen capaciteitsproblemen: 'Desnoods gaan we 's avonds en zondag open.'

Crematoria hebben van het RIVM duidelijke richtlijnen gekregen wat er wel en niet mag. Bij een uitvaart mogen niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. Er wordt geen koffie en thee geschonken en er worden geen handen geschud. Ook in crematoria geldt een afstand van 1,5 meter.

Afstand moeilijk

Uitvaartbegeleiders tobben met de maatregelen die het RIVM voor de branche opgesteld heeft. Ze hebben er alle begrip voor, maar het persoonlijke contact is minder dan anders. Bijna alle regelgesprekken van de uitvaart vinden telefonisch plaats in plaats van face to face. 'Dat schept een afstand, waar we het moeilijk mee hebben. We zien de nabestaanden liever recht in de ogen,' aldus een uitvaartbegeleider van Uitvaartverzorging Jaqueline Vegt.

Léon Janson van Janson en Bolland vindt deze situatie zwaar voor zowel de nabestaanden als voor hem zelf. 'Je merkt dat alle uitvaarten, ook die van niet-coronapatiënten, ingetogener zijn. Het is raar juist bij het overlijden van iemand dat je tijdens de plechtigheid en de condoleance geen handen mag geven, elkaar niet vast mag houden. Maar bovenal is het moeilijk dat je als uitvaartbegeleider niet aan alle wensen van de familie tegemoet kunt komen. Niet omdat ik het niet wil, maar omdat het niet mag.'

Hand op je hart

Uitvaartbegeleiders raden alternatieven aan in plaats van handen schudden. Léon Janson: 'Je kunt je hand op je hart leggen en een condoleance uitspreken. Een handkus kan ook. Ook het namasté gebaar, je handen voor je borst houden en met het hoofd knikken, is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om je medeleven te uiten.'

Het lichaam van een overleden coronapatiënt wordt door de meeste uitvaartondernemingen met meer beschermende maatregelen verzorgd. Het virus overleeft op een dood lichaam een aantal uur tot maximaal 24 uur. Dat is dan ook de reden dat de meeste ondernemingen in ieder geval de eerste dag geen rouwbezoek toestaan bij een overleden coronapatiënt.

Drie dagen

René Heijnen van Janson en Bolland neemt liever het zekere voor het onzekere, hij laat een overleden coronapatiënt drie dagen in de koeling liggen voor de nabestaanden en zijn personeel erbij mogen. 'Daarna mogen nabestaanden één voor één erbij. We hebben een glasplaat laten maken die op de kist ligt, zodat mensen hun familielid wel kunnen zien.'

Hij denkt goed voorbereid te zijn op voor de komende weken. 'We hopen dat we de toestroom aankunnen, maar we moeten maar zien,' zegt Heijnen. Het uitvaartcentrum is in elk geval klaargemaakt: wie binnenkomt moet zijn handen schoonmaken, er mag niks worden aangeraakt, de garderobe kan niet worden gebruikt en er is geen koffie. Wie echt wat wil drinken kan een flesje water van een tafel pakken, maar dat is het wel.