Corona voorkomt 1 april-grappen, zoals: zoek mee naar de hond van Clinton

Dit jaar zal het moeilijk zijn een goede 1 april-grap te verzinnen. Volgens experts op het gebied van Nederlandse volkscultuur is het moeilijker een goede grap te verzinnen omdat het openbare leven is lamgelegd door het coronavirus. 'Grappen kunnen al snel misplaatst zijn, of zelfs schrik aanjagen.'

Humor is door de eeuwen heen een troost, juist ook in periodes van lijden. De Joodse moppentapper Max Tailleur overleefde de Holocaust, maar verloor veel van zijn familieleden. Bovendien werd zijn leven een hel door de reuma waaronder hij leed. Hij beschreef zijn leven ooit als 'vol gein en pijn'. 'Ik lach om niet te huilen', zei hij zelf. In de jaren zestig van de vorige eeuw had hij veel succes bij het grote publiek met zijn mopjes over Sam, Moos, Bram en Saar.

En ook nu, in de onzekere tijd waarin we leven, is er veel humor te vinden, met name op het internet. Ineke Strouken is expert op het gebied van volkstradities. 'De 1 april-grap bestaat in Nederland al ongeveer vijfhonderd jaar', vertelt ze. 'Traditioneel werden mensen voor een onmogelijke boodschap op pad gestuurd op 1 april. Bijvoorbeeld voor een tentsleutel, of een kilo muggentongetjes.' Die grappen worden volgens haar tegenwoordig vooral online uitgehaald. Strouken ziet op het internet veel corona-gerelateerde humor langskomen, 'maar dat zijn grotendeels éénrichtingsgrappen'.

Mensen niet de straat op sturen

'Een goede grap moet inspelen op wat er leeft en dat vertalen in iets ludieks', vervolgt zij. 'En in iets dat verder geen kwaad aanricht.' Volgens Strouken is het coronavirus daarom ongeschikte materie voor 1 april-humor. 'Je kan bovendien geen mensen op weg sturen bovendien hebben mensen andere dingen aan het hoofd.'

Etnoloog en hoogleraar Peter Jan Margry zet nog een andere kanttekening: 'De 1 april-grap maakt de laatste jaren een revival door dankzij het gebruik in marketing en reclame. De keerzijde daarvan is dat mensen het soms ook irritant gaan vinden.' Bedrijven zullen het volgens hem mede daarom te riskant vinden om het publiek in deze tijden bij de neus te nemen. 'Daarnaast kunnen mensen elkaar nauwelijks in levenden lijve tegenkomen en is de situatie er niet naar om practical jokes uit te halen. Die kunnen al snel misplaatst zijn, of zelfs schrik aanjagen,' denkt hij.

Hond Clinton vermist op boulevard

En dus is het uitgesloten dat iemand een oproep doet aan het publiek om massaal op zoek te gaan naar een vermiste hond, zoals Omroep West deed in 2009. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, was toen in Den Haag voor een conferentie over de situatie in Afghanistan.

Wij verspreidden toen het bericht dat haar labrador er in Scheveningen vandoor was gegaan. Dat leidde zelfs tot persvragen in het Witte Huis, waar destijds president Clinton de scepter zwaaide.

Geen porno bij Omroep West

Dit jaar ook geen oproep, zoals in 2011, aan aspirant pornoacteurs om zich bij Omroep West te melden. De omroep zou samen met Kim Holland een programma gaan maken met de titel Wild West. Dat leverde destijds veel reacties op.

Mediapartner Den Haag FM werd zelf 'slachtoffer' van een 1 aprilgrap in 2015, toen de Haagse formatie De Kraaien de Haagse Ochtendshow van Justin Verkijk 'kaapten'. Ze kondigden toen aan vaker de ether in te willen gaan met KraaiFM.

