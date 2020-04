Wethouder Horlings van Midden-Delfland overleden aan coronavirus

De CDA-wethouder overleed in de nacht van dinsdag op woensdag. Hij was op 24 maart opgenomen in het ziekenhuis. 'Hans was een prachtig mens in al zijn facetten. Hij laat een grote indruk op ons achter. Om de persoon die hij was: scherp, vurig, geestig, nuchter, vriendelijk en betrokken. Een man met een hartelijke persoonlijkheid en uitbundige lach. Hans droeg Midden-Delfland in zijn hart. Een keiharde werker. Een perfectionist met uitstekende dossierkennis', zegt de gemeente in een in memoriam.

Wij zijn dankbaar dat wij Hans van zo dichtbij hebben gekend en gaan hem heel, heel erg missen. Naast wethouder, collega en vriend was Hans echtgenoot en vader. We leven mee met zijn gezin en wensen zijn vrouw en dochter, Hans' grote trots, heel veel kracht en sterkte. Hans heeft heel veel betekend voor onze gemeente Midden-Delfland. En voor ons als gemeenteraad, college en medewerkers.'

Vlag halfstok

De vlag hangt halfstok bij het gemeentehuis. Er is door de gemeente een online condoleanceregister geopend op www.memori.nl.