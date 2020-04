Burgemeester Midden-Delfland geschokt door overlijden wethouder: 'Zijn er kapot van'

'We kennen Hans als een keihard werkende wethouder die echt altijd met Midden-Delfland in de weer was. En ineens wordt hij geraakt door zo’n onzichtbaar en tegelijkertijd venijnig virus. Dat doet ons allemaal stilstaan', zegt Rodenburg.

'We staan ook stil bij zijn gezin, bij zijn vrouw en dochtertje. Die gaan nu een echtgenoot en vader missen. Dat is echt heel pijnlijk. We zijn in gedachten bij hen. Tegelijkertijd zijn we ook in gedachten bij alle mensen die nu in het ziekenhuis liggen. Ook dat is pijnlijk. Het is goed om nu te zeggen; houd je aan de maatregelen, want dat is van levensbelang.'

Reacties op social media

Op social media verschijnen veel geschokte reacties op het overlijden van wethouder Hans Horlings. De wethouder van Midden-Delfland overleed afgelopen nacht aan de gevolgen van het coronavirus.

Oud-burgemeester van Zoetermeer Charlie Aptroot reageert geschokt: 'Afschuwelijk. Zo’n aimabel mens en betrokken bestuurder. Heel veel sterkte voor zijn gezin, familie en vrienden.' Burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk: 'Ik word er verdrietig en stil van. Mijn gedachte zijn bij zijn vrouw en dochter. Gemis voor Midden-Delfland en CDA', zegt hij op Twitter.

Hans Horlings | Foto: Gemeente Midden-Delfland

Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, zegt te zijn opgeschrikt door het overlijden van de wethouder: 'Mijn diepe medeleven gaat uit naar zijn vrouw en dochter. Hans zal door velen gemist worden in en buiten zijn gemeente.' De Haagse wethouder Robert van Asten noemt het 'triest nieuws' en condoleert de familie van Horlings. 'Als collega-wethouder in de MRDH zal ik Hans rustige, coöperatieve en aardige aard erg missen', schrijft Van Asten.

De Mos: 'Meer dan prettig samengewerkt'

Het Haagse raadslid Richard de Mos heeft goede herinneringen aan Horlings: 'Wat een heftig en naar bericht. In mijn periode als wethouder meer dan prettig samengewerkt met Hans Horlings. Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar familie, vrienden en gemeente Midden-Delfland. Ook Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, staat stil bij de dood van de wethouder. 'Wat een slag dit verlies van een fijn mens en een goede wethouder. Ik ga hem als collega ontzettend missen.'

De CDA-wethouder overleed in de nacht van dinsdag op woensdag. Hij werd op 24 maart opgenomen in het ziekenhuis. 'We zijn geschokt en stil van verdriet', schrijft de gemeente Midden-Delfland. De gemeente heeft online een condoleanceregister geopend.