Leeg Leiden doet filmmaker denken aan science-fictionfilm uit zijn jeugd

Het is acht uur, zondagochtend in Leiden. Eigenlijk nog stiekem een beetje 7 uur, want het is net zomertijd geworden. En het is dan wel vroeg, maar Leiden ligt er toch veel stiller bij dan normaal is om deze tijd. De camera van Gerard Slokker geeft hele stabiele beelden: 'Het lijkt net een drone die door de stad heen vliegt', zegt-ie. Hij monteert de camera op zijn fiets en hij verkent het centrum van Leiden. De enige menselijke activiteit die hij op zijn tocht tegenkomt is een rijdende politiewagen. Dat is dan weer een beetje geruststellend.

Hij rijdt langs het station, de Haarlemmerstraat, Rapenburg, de Breestraat, het Gerecht, de mooie stukjes van Leiden. 'Er was helemaal niemand,' vertelt Slokker. De meeste indruk maakt het station op hem. 'Dat plein was helemaal leeg. Het was heel spookachtig, dat die trein daar totaal alleen, leeg stond. Ja, en verder was de Haarlemmerstraat ook heel bijzonder. Waar het normaal gesproken hartstikke druk is; helemaal niemand...'

Bekijk hier de beelden die Gerard maakte:

'On the Beach'

De sfeer doet hem terugdenken aan een film uit zijn jeugd. In die film, 'On the Beach', uit 1959, is de halve wereld overleden aan de gevolgen van radioactieve straling na een kernoorlog. De andere helft staat dat nog te wachten. Tenzij er een manier wordt gevonden om de straling uit de dampkring te wassen. 'Dat was een hele goeie film en die heeft heel veel indruk op me gemaakt. Dat was ook zo luguber, dat die mensen daar liepen en er verder helemaal niemand was... alles leeg... en daar leek Leiden zondagochtend eigenlijk een beetje op.'

'On the Beach' inspireert Gerard Slokker tot meer. Hij denkt erover om te filmen hoe iemand, net als in die film, helemaal alleen door een uitgestorven omgeving loopt. 'Daar zit ik aan te denken. Want ja, dit is zo uniek, het is eigenlijk zonde om er niet meer werk van te maken.'

