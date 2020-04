Steeds vluchtende verdachte voorlopig in 'quarantaine' in de cel

Een Goudse inbraakverdachte, die beweerde mogelijk besmet te zijn met het coronavirus en daarom bij zijn zus in quarantaine mocht verblijven, zit alsnog in de cel. De politie had de 28-jarige man al een tijdje in beeld, nadat zijn DNA na een inbraak in Moordrecht was gevonden.

De politie probeerde de man eind februari al aan te houden, maar hij was toen niet thuis. Twee weken geleden sloeg de Gouwenaar in het Brabantse Etten-Leur op de vlucht voor agenten. Na een lange achtervolging tot in Reeuwijk, waar hij met een geleende Audi ook nog een hek raakte, kon hij worden aangehouden.

De rechter-commissaris gaf de man tijdens zijn voorgeleiding toestemming om in het huis van zijn zus te verblijven, omdat hij naar eigen zeggen mogelijk besmet was met corona. Een dag later zagen agenten de verdachte alweer op de snelweg rijden. En opnieuw wist de man te ontkomen.

Alsnog gearresteerd

Afgelopen vrijdag werd de steeds vluchtende inbraakverdachte in Rotterdam aangehouden, nadat een meisje door drie mannen was bedreigd. De Gouwenaar zit sindsdien weer vast en een thuisquarantaine zit er deze keer niet voor hem in.

Volgens de politie heeft hij inmiddels 74 vermogensdelicten op zijn naam staan, in de vijftien jaar dat hij in de politiesystemen voorkomt. In Gouda zijn dit jaar al negen inbraakverdachten aangehouden. De politie laat weten dat het aantal inbraken sindsdien 'flink gedaald' is.