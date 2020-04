Waterpolocoach Koen P. in hoger beroep tegen veroordeling seksueel misbruik

De 34-jarige P. heeft steeds de meeste aantijgingen ontkend. 'Het beeld is dat ik een machtlustig monster ben, dat ben ik niet. Ik wilde nooit iemand schade toebrengen.’

Maar volgens de rechter is bewezen dat P. zijn positie als coach van de dames van de Leidse waterpoloclub ZVL heeft misbruikt om jonge meiden over te halen tot het verrichten van seksuele handelingen. Bij één van de meisjes dreigde P. dat ze nooit meer in het Nederlands team zou spelen als zij uit de school zou klappen over zijn wangedrag. Het OM: 'Wie niet meedeed in het bed, deed ook niet mee in het bad', was de gedachte.

Coach topsportleerlingen

P. was ook nog begeleider van topsportleerlingen op een school, trainer bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) en was assistent-bondscoach bij Jong Oranje. De zaak kwam aan het rollen nadat twee slachtoffers aangifte deden. In juni 2018 werd P. aangehouden. In de afgelopen periode deden nog eens vier meiden aangifte.

Justitie had acht jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar geëist tegen P. De uiteindelijke straf viel iets lager uit omdat de rechtbank de aanrandingsaanklacht van twee meisjes niet bewezen vond. Het Openbaar Ministerie zegt niet in hoger beroep te gaan.

Slachtoffers hopen nu op hogere straf

Advocaat Richard Korver die de meeste slachtoffers bij staat laat in een reactie weten dat zijn cliënten nu hopen op een hogere straf. 'Het is een risico. Het komt steeds vaker voor dat het hof zwaarder straft. Daarnaast geeft het feit, dat Koen P. in beroep gaat, aan dat hij geen inzicht heeft in het laakbare van zijn handelen.'

