In harde werker Hans Horlings verliest het CDA een 'stabiel, loyaal en verantwoordelijk' bestuurder

'Een prachtig mens', zegt de burgemeester van Midden-Delfland, Arnoud Rodenburg. 'Hans Horlings was scherp, geestig. Hij wilde alles weten en was altijd bezig. Overdag, laat op de avond. Soms dachten we wel eens: hij is 's nachts ook nog met zijn werk bezig. En als hij dan eens niet aan het werk was, dan was hij intens in de weer met zijn vrouw en dochter. Zó mooi om te zien.'

De verslagenheid is dan ook groot in Midden-Delfland na het overlijden van Horlings op 58-jarige leeftijd. Afgelopen nacht werd het coronavirus hem fataal. Bestuurders denken in deze tijd van crisis vaak op een meer abstracte manier, over aantallen, kwesties, onderwerpen, zegt Rodenburg. 'Nu krijgt het een gezicht. Dat is heel pijnlijk.'

Iedereen die iets langer in de politiek in Zuid-Holland rondliep, kent Hans Horlings. Een op het oog keurige, wellicht wat bescheiden man. Iemand met een enorme staat van dienst in de politiek. Al vanaf 1980 is hij actief voor zijn partij. Dan eerst nog in de jongerentak, het CDJA. De huidige fractievoorzitter van het CDA in Voorschoten, René Zoetemelk, ontmoet Horlings in die tijd voor het eerst. En in die veertig jaar daarna blijven ze contact houden. 'Het bericht over het overlijden van Hans komt hier dan ook heel hard binnen', zegt hij. 'Hans werd gekenmerkt door een enorm enthousiasme. Hij had een tomeloze inzet. Hij was iemand die problemen wilde oplossen.'

Invloed

In dat CDJA gaat Horlings al snel bestuursfuncties op zich nemen. 'Het was iemand die heel hard werkte. Veel op zijn bordje nam en zo ook invloed kreeg', herinnert Zoetemelk zich. Dat valt ook op in de partij. Dus wordt Horlings eerst fractiemedewerker van het CDA in de provincie Zuid-Holland en in 1992 Statenlid. Na ruim drie jaar stapt hij over naar het waterschap de Oude Rijnstromen – dat later opgaat in Rijnland – om daar bestuurder te worden.

In 1998 verlaat Horlings de dagelijkse politiek om naar het ministerie van Defensie te vertrekken waar hij een baan als beleidsmedewerker krijgt. Maar hoe passend: die combineert hij wel weer met het raadslidmaatschap in Voorschoten.

Enthousiast

Ook daar zien collega's het: Hans Horlings werkt hard. 'Ik dacht wel eens: man doe eens iets rustiger, je hebt ook nog een andere baan en een familie', herinnert Helma Neppérus zich. Het oud-Kamerlid voor de VVD zit dan nog voor haar partij in de Voorschotense raad. Ondank dat ze niet tot dezelfde politieke stroming horen, kunnen ze het wel goed vinden. 'Een heel betrokken man. Heel enthousiast. En het was ook wel duidelijk dat hij in de politiek verder wilde.'

Hans Horling was iemand die duidelijk met hart en ziel voor de zaak bezig was | CDA'er René Zoetemelk

Dat gebeurt ook. In 2003 wordt Horlings wethouder in Voorschoten. Wonen, verkeer en vervoer en onderwijs vallen in zijn portefeuille. 'Dat vond hij echt heel mooi', vertelt Neppérus. 'Hij was zeer betrokken en dat werd gewaardeerd.' Zoetemelk: 'Hij toonde zich een raspoliticus. Het was iemand die duidelijk met hart en ziel voor de zaak bezig was.'

Lastige dossiers

In de tweede periode als wethouder krijgt hij ruimtelijke ordening, bouwen verkeer en vervoer en financiën in zijn pakket. Met een paar lastige dossiers, zoals de Traverse, de doorgaande weg tussen Leidschendam en Leiden. In 2009 zijn de eerste delen daarvan klaar. 'Eén van de meest opzienbarende onderdelen van deze werkzaamheden was het verwijderen en weer terugplaatsen van de Hollandse Linde op de rotonde voor het gemeentehuis', aldus het burgerjaarverslag van de gemeente Voorschoten van dat jaar.

Maar er is ook minder goed nieuws: 'Helaas leverden de werkzaamheden aan de Traverse ook hinder en overlast op voor omwonenden en andere gebruikers van de weg. Ook is wethouder Hans Horlings afgetreden doordat de kosten voor fase I hoger uitvielen dan verwacht.' Achter die korte zin schuilt wel een drama voor Horlings. 'Het was een klap voor hem', zag Neppérus. 'Dat raakte hem.'

Grote invloed

Na zijn gedwongen vertrek als wethouder keert Horlings kort terug naar Defensie. Maar het openbaar bestuur blijft trekken. In juli 2009 wordt hij wethouder in Midden-Delfland. ‘Hier heeft hij grote invloed op de gemeente gehad’, zegt burgemeester Rodenburg. Ook hier heeft hij weer diverse portefeuilles: maatschappelijke zorg, financiën, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. 'Hij heeft fantastisch veel gedaan Hij werkte aan bijna alles hier.'

Hij werkte gestaag en rustig door, het was een dienstbaar mens | CDA-afdelingsvoorzitter Willem Auping

Dat ziet ook Willem Auping, de afdelingsvoorzitter van het CDA in Midden-Delfland. 'Hans zorgde ook voor continuïteit van bestuur.' In een paar woorden schetst hij de overleden wethouder. 'Buitengewoon vriendelijk. Capabel. Een politiek vakman. Kalm en rustig. Een keiharde werker.' Auping ziet in Horlings ook een klassieke CDA-bestuurder. 'Hij werkte gestaag en rustig door. Het was een dienstbaar mens. Dat betekent misschien ook wel dat hij soms zelf niet een al te scherp profiel had – maar dat is juist goed. Al waarderen we dat niet altijd.'

Kosten

De laatste tijd hield hij zich – het lot van een bestuurder – weer intensief bezig met een weg, nu de N468, van Maassluis naar ’t Woudt. Die is nu nog van de provincie Zuid-Holland, maar wordt overgenomen door Midden-Delfland. In de gemeente leefden zorgen over de kosten die dat met zich zou meebrengen. Maar Horlings wist de plannen tot nu toe ongeschonden door de raad te loodsen. Mede door toezeggingen van Zuid-Holland, dat de gemeente 3,2 miljoen euro meekrijgt voor onderhoud.

Het toont de kunde van de wethouder om het ingewikkelde overleg hierover tussen alle betrokken partijen - gemeente, waterschap en provincie – in goede banen te leiden, constateert afdelingsvoorzitter Auping.

Kritiek

Ach, natuurlijk was er soms ook kritiek op Horlings. Zo vond de oppositie in de gemeenteraad het wel eens vervelend dat hij in Voorschoten bleef wonen. Maar tegelijk realiseerden die partijen zich dan ook weer dat de wethouder vaker in Midden-Delfland was dan in zijn woonplaats. Dus verstomde dat geluid ook snel weer.

Hij was een bestuurder die gemeente én gemeenschap diende | CDA-voorzitter Zuid-Holland Relus Breeuwsma

Het overlijden van Horlings komt hard aan, in de hele regio, merkt de voorzitter van het CDA in Zuid-Holland Relus Breeuwsma. Dat komt ook omdat hij altijd, overal bij alle bijeenkomsten was die ertoe deden. Dus kenden veel mensen hem. 'Een typische CDA-bestuurder, die deed wat hij moest doen. Ook heel loyaal. Als hij kritiek had, hield hij dat intern. Hij zou je nooit verrassen. Hij was ook echt een bestuurder die gemeente én gemeenschap diende. Stabiel, loyaal en verantwoordelijk. Het CDA heeft mensen zoals Horlings nodig.'

LEES OOK: Burgemeester Midden-Delfland geschokt door overlijden wethouder: 'Zijn er kapot van'