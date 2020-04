'Sterrenrestaurant Niven in Rijswijk is failliet'

Restaurant Niven in Rijswijk, van sterrenchef Niven Kunz, is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Het restaurant was al even dicht vanwege de gevolgen van het coronavirus, staat op de website. Niven had al jaren één Michelinster. Curator Milko Spaa zegt in de krant dat Kunz zelf het faillissement heeft aangevraagd.

Volgens Het Financieele Dagblad waren er al langer problemen. Zo moest het restaurant over 2018 een bedrag van 188.125 euro in mindering brengen op de reserves, waardoor het eigen vermogen fors terugliep. Vermoedelijk gaf de coronacrisis het laatste zetje.

Minder reserveringen

Sinds de verspreiding van het coronavirus in China, in januari, werden er al boekingen bij Niven afgezegd, vertelt Spaa.

'Of er een direct verband is weet ik niet, maar het heeft zeker niet geholpen', aldus de curator in het FD. Er werken 13 mensen bij Niven.

Doorstart onzeker

Spaa kan nog niet veel zeggen over de situatie en de precieze oorzaak. Wel is bekend dat meerdere schuldeisers zich hebben gemeld bij de curator, waaronder de verhuurder van het pand in Rijswijk.

Of Niven een doorstart krijgt is onzeker. De curator zegt dit te onderzoeken. Hij zegt daarbij ook: 'Ik weet niet of mensen in de rij zullen staan om het over te nemen. De marktomstandigheden zijn op dit moment niet gunstig.'

Onbereikbaar

De Wateringse Niven Kunz chef doet tegenover de krant echter geen mededelingen. Ook voor Omroep West was restaurant Niven telefonisch niet bereikbaar. Curator Milko Spaa kon woensdag ook nog niet reageren.

