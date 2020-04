Uithof laat sneeuw en ijs smelten tijdens sluiting vanwege corona

Nu de noodmaatregelen vanwege corona zijn verlengd tot en met 28 april, grijpen veel bedrijven lege maanden aan om hun zaak een goede onderhoudsbeurt te geven.

'Normaal zijn we nooit zo lang dicht, dus kunnen we de banen ook geen groot onderhoud geven', legt Sybrandy uit. Hij verwacht dat De Uithof nog wel tot 1 september dicht is. Het vervangen van de schaatsbaan en de piste is niet zomaar gebeurd.

Werken aan de piste | Foto: De Uithof

Piste

Het laten smelten van de sneeuw moet heel geleidelijk gebeuren, vertelt Sybrandy. 'De sneeuwbaan van 210 meter hoog wordt van onder gekoeld dus als je de koeling uitzet smelt de onderste laag als eerste. Dan komt alles naar beneden en krijg je een soort lawine. Dan ligt de pui er onderaan de piste uit', zegt hij lachend.

Daarom rijdt een pistebully laag voor laag alles eerst naar beneden zodat er zo min mogelijk gewicht ligt. Daar ligt dan weer een laag ijs onder van minstens tien tot vijftien centimeter.

Pistebully ruimt alle sneeuw op | Foto: De Uithof

Schaatsbaan

Het overgebleven ijs wordt dan net zo weggehaald als de schaatsbaan. 'Omdat die baan horizontaal is hoef je daar alleen de koeling uit te zetten. Dan breekt het ijs, dat we meteen met een heftruck opruimen. Je wilt het in brokken naar buiten kunnen rijden.'

De sluiting vanwege corona geeft bedrijven dus ook de mogelijkheid om dit soort grote klussen eens aan te pakken. 'We vervangen ook meteen de vloeren in de horeca. Deze periode biedt ook wel weer kansen', aldus een optimistische Sybrandy.

Financieel

Financieel verwacht Sybrandy geen problemen. 'Daar hebben we reserves voor.' Daarbij komt er nog wel gewoon huur binnen van de bedrijven die ook in het pand van De Uithof zitten. 'Die bedrijven gaan mogelijk eerder open dan de ijs- en sneeuwbaan.'

'En we hebben 8800 zonnepanelen op het dak. We verbruiken nu natuurlijk een stuk minder, dus dat gaat terug naar het net. Dat levert weer geld op.'

Ook qua personeel zijn de kosten te overzien. 'Onze leraren zijn vooral ZZP'er of hebben een nulurencontract. De vaste medewerkers helpen nu mee met het onderhoud in plaats van dat ze op kantoor zitten.'

Het verhaal van De Uithof en van andere ondernemers is te horen in het Radio West-programma West Business. In drie speciale afleveringen praat presentator Rudo Slappendel met ondernemers. Hoe gaan zij om met de crisis en hoe houden ze hun hoofd boven water. De uitzendingen zijn op 1, 2 en 6 april om 19.00 uur op 98.3 Radio West.

LEES OOK: Noodmaatregelen corona verlengd tot en met 28 april; scholen, horeca en kappers blijven dicht