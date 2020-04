‘Liverpool mag zich in zo’n situatie kampioen noemen, Katwijk niet’

‘Er leefde echt wel wat bij ons in de groep en er had echt wel wat mogelijk geweest. We waren met een goede serie bezig en zaten in een goede flow’, vertelt Susan. ‘Daarnaast was iedereen fit, dat was ook voor het eerst in twee seizoenen, we hadden een ijzersterke bank. Dan ontstaat er in de selectie een gevoel dat het kan. Als zoiets dan op deze manier ten einde komt dan is dat onwijs jammer.’

Ik moet wel eerlijk zeggen. Deze competitie is onwijs spannend. Rijnsburg was goed bezig, AFC zat er goed bij, IJsselmeervogels mag je nooit afschrijven. Het had echt nog spannend geworden. Daarom durf ik ook niet te zeggen dat wij honderd procent zeker kampioen waren geworden. Dat mag Liverpool zeggen (staat in Engeland 25 punten voor op de nummer twee red.). Wij niet.’

Rijnsburgse Boys-voorzitter Ad Hendriksen: ‘Alles rondom onze a-selectie is ernstig teleurgesteld. Dat is ook logisch, want het zijn sportmensen. Wij hebben een hele goede serie neergezet in 2020 en dan hoop je dat te continueren naar... wat het ook mag zijn. Maar het is nou eenmaal zo dat de competitie niet meer doorgaat. Dat besluit is ook een logische.’

Promovendus Noordwijk was bezig aan een sterk debuutjaar en stond totdat er een streep door de competitie ging op een tiende plaats. ‘Ik vind die plek niet zo interessant. We blijven er in en dat hadden we anders ook gedaan, daar ben ik van overtuigd. Dat is allemaal bijzaak’, aldus Pieter Vink, bestuurslid technische zaken. ‘Ook op technisch gebied moeten we gaan kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. Wij respecteren contracten, zo zit deze club in elkaar, maar je merkt aan alles dat er pas op de plaats gemaakt wordt.’