Ronald Verkuijl is de nieuwe Adjudant van de Koning: 'Solliciteren op het paleis, onwerkelijk'

In zijn woonplaats staat Ronald Verkuijl vooral bekend als fractievoorzitter van de lokale VVD, maar daarbuiten werkt hij ook al sinds 2007 voor Defensie. Hij was bezig met een managementopleiding Hogere Defensie Vorming toen hij werd gevraagd of hij het leuk zou vinden om iets te doen voor het Koninklijk Huis.

'Dat gesprek was gewoon bedoeld om te kijken welke kant je een beetje op zou willen, en dit was maar één vraag. Dus ik had geen idee dat het zo zou lopen.' Want Verkuijl reageerde positief op de vraag, en mede om die reden werd hij later benaderd voor de positie van adjudant.

De hofhouding van de koning telt acht adjudanten. Zij bereiden, vaak samen met de persoonlijk adviseurs en hofdames, de openbare optredens voor van de leden van het Koninklijk Huis en ondersteunen bij grote evenementen.

Op de thee op Paleis Huis ten Bosch

Verkuijl weet niet precies waarom hij werd benaderd voor de functie, wel weet hij dat hij enthousiast reageerde. Dus mocht hij langs komen voor een sollicitatiegesprek. Dat was niet zomaar een gesprek: 'Je voert dat gesprek met de koning. Je gaat op de thee bij hem op Paleis Huis ten Bosch. Dat is echt onwerkelijk.'

Over die inhoud van die gesprekken kan Verkuijl uiteraard niks zeggen. Ook hijzelf heeft daarna weinig meer gehoord dan 'gefeliciteerd'. 'Ze hebben me ook niet verteld waarom de keuze op mij is gevallen.' Gissen naar de reden vindt hij ook moeilijk: 'Heel eerlijk gezegd weet ik niet naar wat voor iemand ze precies op zoek waren. Ik kan alleen maar denken aan een betrouwbare persoon.'

Doorknippen van lintjes

Volgens Verkuijl gaat zijn werk nu veel bestaan uit het coördineren van publieke optredens van het Koninklijk Huis: 'Dat gaat om Koningsdag en Dodenherdenking, maar ook over het doorknippen van lintjes.'

De koning op werkbezoek bij de GGD. Adjudanten helpen met het voorbereiden van openbare optredens. | Foto: ANP

De nieuwe functie betekent voor Verkuijl een einde aan zijn werk voor de Goudse gemeenteraad. Begin maart maakte hij daar zijn vertrekt al bekend, maar nu wordt pas echt duidelijk waarom.

Op de achtergrond

Volgens Verkuijl is zijn nieuwe baan heel anders dan zijn rol als fractievoorzitter: 'Als fractievoorzitter moet je zo veel mogelijk op de voorgrond treden, terwijl ik nu juist op de achtergrond moet blijven.'

Ook zal het anders zijn dan zijn vorige baan als voorlichter bij Defensie. 'De Rijksvoorlichtingsdienst is ook betrokken bij de organisatie van evenementen. Zij doen de voorlichting, ik ga me meer bezig houden met het coördineren.'

De adjudanten zijn afkomstig van Defensie. Zowel de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht als de Koninklijke Marechaussee lenen deze medewerkers voor drie jaar uit. De Koning kan een adjudant na zijn vertrek benoemen tot adjudant in buitengewone dienst. Dat betekent dat hij of zij in bijzondere omstandigheden tijdelijk kan worden teruggeroepen.

IN BEELD: Koninklijke familie poseert in de sneeuw