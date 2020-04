'Dit is een rampscenario', ondernemers reageren op verbod op overnachten

Begripvol, maar verslagen. Zo reageren eigenaren van vakantieparken op de woensdagavond door de Veiligheidsregio Hollands Midden aangescherpte noodverordening - vanaf komende vrijdag is het verboden om overnachten aan te bieden. 'Dit is een rampscenario', zegt Paul Overdevest, eigenaar van bungalow- en caravanpark De Wijde Blick in Noordwijkerhout.

Overdevest dacht een prachtjaar tegemoet te gaan, 'met de bloemetjes in bloei bij De Keukenhof en de Grand Prix op Zandvoort'. 'Maar dat gaat allemaal niet door. Ik durf 's ochtends de computer niet aan te zetten, want er komen alleen maar annuleringen binnen. En nu mag ik ook geen overnachtingen meer aanbieden.'

De 85 stacaravans op zijn park staan vrijwel allemaal leeg, zijn camping is dit jaar nog niets eens opengegaan. 'Vannacht had ik één verdwaalde gast zitten. Tot nu toe hebben we dit jaar 80 procent minder omzet minder dan normaal en dat wordt de komende weken alleen maar nog minder.'

Aangescherpte noodverordening

De ondernemer doelt op de door de Veiligheidsregio Hollands Midden vanwege de coronacrisis aangescherpte noodverordening. Vanaf vrijdag 3 april om 12.00 uur is het tijdelijk verboden om recreatief overnachten aan te bieden. Dat betekent dat onder meer dat recreatieparken, kampeerterreinen, kamerverhuur en B&B's tijdelijk moeten sluiten.

Voor seizoensarbeiders, mensen met een vaste standplaats en tijdelijke bewoning vanwege persoonlijke omstandigheden wordt een uitzondering gemaakt. Het verbod geldt volgens de veiligheidsregio uiterlijk tot 10 mei, maar wordt mogelijk eerder opgeheven.

'Ik verdien geen droppie'

Ook staat in de noodverordening opgenomen dat alle openbare toiletten en douchevoorzieningen sluiten bij recreatieve locaties zoals vakantieparken, campings, jachthavens, stranden, parken en natuurgebieden. Dit verbod geldt ten minste tot en met 28 april in lijn met de overige landelijke noodmaatregelen.

Hoe vervelend ook, Overdevest vindt de maatregelen van de veiligheidsregio wel begrijpelijk. 'Je moet in deze tijden gewoon niet te dicht op elkaar gaan zitten. Onze camping was al dicht, net als het toilet- en douchegebouw. Ik moet eens goed kijken of ik nog iets kan openhouden, maar voorlopig ga ik ervan uit dat ik de komende tijd geen droppie verdien.'

Vrees voor zomervakantie

Voor steun van de overheid komt de Noordwijkerhoutse ondernemer niet in aanmerking. 'ZZP'ers en mensen met een winkel krijgen wel hulp, maar omdat ik stenen bezit, geldt dat voor mij niet. Dit valt dan onder wat ze zo mooi het ondernemersrisico noemen. We zullen de komende weken moeten gaan leven van onze reserves.' Bang voor een faillissement is Overdevest vooralsnog niet. 'We zijn een gezond bedrijf, maar dit moet niet te lang gaan duren.'

Dat zegt ook Margreth van den Bent, mede-eigenaar van bungalowpark ‘t Lappennest in Noordwijk. 'In de zomervakantie halen we het grootste deel van de omzet binnen. Als dat wegvalt, hebben we een groot probleem. We hebben normaal gesproken veel Duitse gasten en Duitsers zijn over het algemeen wat angstiger aangelegd. We krijgen nu al annuleringen binnen voor juni.'

'Meer risico in de stad dan op bungalowpark'

Voor de komende weken stonden er al bijna geen boekingen meer, dus de aangescherpte maatregelen van de veiligheidsregio maken volgens Van den Bent voor haar bungalowpark niet zoveel verschil. 'Met Pasen en de weken erna stonden we al praktisch leeg. We hebben gelukkig een paar mensen die hier langere tijd zitten vanwege onder meer een verhuizing. Als ik de veiligheidsregio goed begrijp, mogen die gewoon blijven zitten.' Van de vijftien huisjes zijn er nu vijf bezet door mensen die vallen onder de uitzondering 'tijdelijke bewoning wegens persoonlijke omstandigheden'.

Net als andere ondernemers heeft Van den Bent begrip voor de maatregelen. Wat ze wel gek vindt, is dat alle vakantie en -recreatieparken over één kam worden geschoren. 'Bij ons zit er minimaal 10 meter tussen de huisjes. Als iedereen zich aan de voorschriften houdt, ben je hier in principe veilig. In de stad wonen mensen dichter op elkaar, dus die lopen daar meer risico dan bij ons op het park.'

