Verdachte steekpartijen Den Haag ondanks coronacrisis bij rechtbank

Tadeusz C. in de rechtbank | Illustratie: Theresa Hartgers

Tadeusz C. zat donderdag gewoon in de beklaagdenbank bij de rechtbank in Den Haag, waar de zaak tegen hem begon. Hij wordt ervan verdacht twee mensen te hebben neergestoken bij de Van Alkemadelaan, in de buurt van hockeyclub Klein Zwitserland. Hij had geen formulier getekend waarin hij aangaf vanwege de coronacrisis niet te willen verschijnen.

Tadeusz C. wordt ervan verdacht op 6 februari 2019 twee mensen te hebben aangevallen. Een jogger werd in de De Mildestraat in zijn gezicht gestoken en een 17-jarige jongen in arm, ter hoogte van hockeyclub Klein Zwitserland. De slachtoffers moesten zich in het ziekenhuis aan hun verwondingen laten behandelen. Tadeusz C. (42) werd korte tijd later aangehouden, nadat de politie eerst een andere persoon had aangehouden en weer vrijgelaten.

Tadeusz C. heeft telkens ontkend. Onderzoek in het Pieter Baan Centrum naar de geestesgesteldheid van de verdachte heeft weinig opgeleverd. De psychiaters doen in hun rapport geen aanbeveling aan de rechter over de toerekeningsvatbaarheid van Tadeusz. Hij heeft vermoedelijk een psychische stoornis, maar het valt niet vast te stellen welke.

Verdachte dit keer niet boos

In de Haagse rechtbank was donderdag de Poolse verdachte fysiek aanwezig, terwijl het meeste contact met gedetineerden vanwege het coronavirus nu via videolijnen loopt. Anders dan bij de vorige zittingen werd C. deze keer niet boos. Toen wond hij zich nog op over dat psychiaters zijn aantekeningenboekjes hadden gelezen en wilde hij Engels spreken in plaats van Nederlands.

Dit keer zei hij alleen dat het 'heel naar' was dat hij niet vooraf met zijn nieuwe advocaat had kunnen overleggen. De twee kregen elkaar telefonisch niet te pakken. Bij het einde van de zitting wenste de verdachte de rechters nog 'veel sterkte met het coranavirus'. De rechtszaak wordt - onder voorbehoud - op 24 juni inhoudelijk behandeld.

