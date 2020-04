Minister Slob: 'Scholen kunnen meer kwetsbare kinderen opvangen'

Scholen kunnen in overleg met gemeenten meer kwetsbare kinderen opvangen dan nu gebeurt. Dat zegt minister Arie Slob van onderwijs. De minister is donderdag op bezoek bij OBS De Springplank in de Leidse volkswijk De Kooi.

De Springplank vangt gemiddeld zo'n tien kinderen per dag op, donderdag zijn dat er zes. De school is ook door jeugdzorg benaderd om twee kwetsbare kinderen op te vangen. Het aantal kwetsbare kinderen is op deze school nu al groter dan kinderen van ouders uit cruciale beroepen die recht hebben op opvang op school.

Slob geeft aan dat er mogelijkheden zijn om extra steun te geven. Kinderen die thuis de spullen niet hebben om fatsoenlijk hun schoolwerk te kunnen doen, hebben de mogelijkheid om in overleg met de gemeenten bijvoorbeeld Wifi of een laptop te krijgen. Als het om wat reden dan ook voor kinderen niet veilig is om thuis te zijn, kan in overleg met diezelfde gemeente worden besloten te ergens anders op te vangen. In Leiden worden daarvoor scholen gebruikt.

'Leraren in opleiding inzetten'

Slob doet een extra beroep op leraren in opleiding om leerlingen te helpen van wie de ouders het Nederlands niet goed machtig zijn. De ouders kunnen hun kinderen daardoor niet goed helpen. Slob zegt dat hij 'coördineert dat de leraren in opleiding dit kunnen doen', maar benadrukt dat het hier wel gaat om lokale initiatieven. Waar mogelijk zegt hij te ondersteunen. 'Ieder kind verdient goed onderwijs, ook nu.'

