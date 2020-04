Telefonische hulplijnen zijn er nu voor iedereen: 'Ouderen, jongeren, gezinnen en alleenstaanden'

'Ik ben verkouden, mag ik nog naar de supermarkt' of 'Ik kan niet meer naar buiten, wie laat mijn hond nu uit?' Het zijn vragen die binnenkomen bij de landelijke Luisterlijn. Daar is het aantal telefoontjes met dertig procent toegenomen. Ook het Rode Kruis krijgt meer belletjes op hun hulplijn, de afgelopen twee weken zijn er meer dan 15.000 gesprekken gevoerd.

Het Rode Kruis merkt dat veel vragen gaan over het coronanieuws van de dag. 'Als er ineens een piek aan doden is dan neemt de bezorgdheid onder de mensen toe. Als er maatregelen aangescherpt worden, zijn het meer praktische vragen als ik ben verkouden, mag ik nog naar de supermarkt? Of ik kan niet meer naar buiten, wie laat mijn hond nu uit? Wij proberen dan een hulpverlener te regelen.'

De meeste mensen die bellen zitten er even helemaal doorheen. 'We bieden dan een luisterend oor,' aldus Berlinda van der Gaag van het Rode Kruis. 'Zodra we het gevoel hebben dat er meer nodig is verwijzen we mensen door naar gespecialiseerde instellingen. Het komt ook voor dat bellers zo wanhopig en mogelijk suïcidaal zijn dat we ze attenderen op de telefoonlijn 113 zelfmoordpreventie.'

'Niet alleen voor ouderen'

Bij de Luisterlijn merken ze ook dat er veel onzekerheid onder de bellers heerst. 'We willen er graag zijn voor mensen', zegt woordvoerder Dorine Kettenes. 'We zijn er echt voor iedereen. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor gezinnen die nu ineens met z'n allen in huis zitten en het soms even niet meer zien zitten. Jongeren maken veel gebruik van de mogelijkheid om te chatten en ook alleenstaanden weten ons te vinden.'

'Door het virus wordt iedereen meer op zichzelf terug geworpen,' vervolgt Kettenes. Veel meer mensen, ook zij die het begrip eenzaamheid niet kenden, voelen zich nu wel eens alleen. Het mooie is dat we merken dat mensen daardoor meer begrip krijgen voor anderen, meer empathie kunnen opbrengen. Ik hoop heel erg dat dat na de coronacrisis blijft.'

Minder boos

De Luisterlijn merkt ook dat de toon van bellers anders is. 'Het lijkt of mensen zich gesteund voelen doordat we nu allemaal in hetzelfde schuitje zitten en dezelfde problemen ervaren', vertelt Kettenes. 'De toon aan de telefoon is vaak minder boos, minder beschuldigend naar anderen dan anders. In plaats daarvan zien we openlijke paniek en bezorgdheid.'

Nu de Luisterlijn van 1100 naar 1500 gesprekken per 24 uur is gegaan, is de organisatie erg blij met de enorme aantallen vrijwilligers. Kettenes: 'Oud-vrijwilligers komen ineens terug en we hebben veel nieuwe aanmeldingen. Kennelijk willen mensen nu graag iets voor elkaar doen. We hebben onze handen vol aan het inwerken van nieuwe medewerkers. Dus onaardig gezegd: we kunnen even geen nieuwe aanmeldingen verwerken.'

Luisterexpert

Een andere functie die de Luisterlijn nu vervult, is die van luisterexpert. 'We worden veel benaderd door bedrijven en instanties die merken dat ze in deze tijd op een andere manier met hun personeel of klanten om moeten gaan. We delen dan onze kennis in gesprekstechnieken: openstaan, open vragen stellen, doorvragen, luisteren en aansluiten bij wat er nodig is in het gesprek.'

De Luisterlijn is dag en nacht te bereiken op 0900 0767. De Rode Kruis Hulplijn is maandag t/m zondag tussen 9.00 en 21.00 uur te bereiken op 070-4455 888.

