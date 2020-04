Corona geen reden voor vrijlating verdachten moord Wil Vogelaar

De Haagse rechtbank laat de verdachten van de moord op de 59-jarige Wil Vogelaar uit Den Hoorn ondanks de coronacrisis vastzitten in hun cel. De advocaat van Daniëlle H. (46) uit Delft diende donderdag tevergeefs een verzoek in bij rechtbank tot schorsing van het voorarrest van de vrouw.

De 59-jarige Vogelaar werd op 22 januari 2018 dood gevonden in zijn huis in Den Hoorn. Hij bleek te zijn doodgemarteld, en had onder meer GHB en marihuana in zijn bloed. Drie verdachten werden een maand later opgepakt. Het gaat, naast Daniëlle H., om de 21-jarige Gijs S. uit Beverwijk en de 42-jarige Vincent de B. uit Didam. Die laatste geldt als de hoofdverdachte.

Daniëlle H. zou in de zaak een ondergeschikte rol gespeeld hebben. Ze zou beide mannen alleen maar naar de woning van Vogelaar gereden hebben. Haar advocaat Yehudi Moszkowicz meende donderdag dat de Delftse daarom al vrijgelaten moest worden. Maar ook de corona-epidemie zou voor de rechtbank aanleiding moeten zijn om haar voorarrest te schorsen, zei de advocaat tijdens de proforma-zitting, via een telefoonverbinding. De vrouw is kwetsbaar voor het virus in de gevangenis, ook omdat ze lijdt aan astma.

'Kans op corona niet groter in gevangenis'

De rechtbank gaat er echter vanuit dat gedetineerden geen extra risico lopen op coronabesmetting in een Penitentiaire Inrichting. 'De kans daarop is niet significant groter', meende de rechter. Ook een schorsingsverzoek van de advocaat Gijs S. werd door de rechtbank afgewezen.

Het was de bedoeling dat de moordzaak eind mei een inhoudelijke behandeling zou krijgen. De rechter wil dat nog steeds, maar het blijft vanwege de coronacrisis onzeker of dat gaat gebeuren. Eind april moet daar meer duidelijkheid over komen.