heelhollandplakt: tienduizenden mensen volgen initiatief van Jeroen uit Lisse

Zijn dochter Isa kreeg van school de opdracht mee om zelf een tekening te maken en bij een van de buren door de bus te doen. Het leek Jeroen Heemskerk (40) uit Lisse leuk om ook een tekening achter de ramen te plakken. Wat vrolijkheid voor de buurt in deze zeer sombere periode kan geen kwaad, dacht Jeroen.

In Lisse staan in april traditioneel het Bloemencorso en Bloemenmozaiek op het programma, maar die gaan - net als alle evenementen - vanwege de coronacrisis niet door. 'Zo creëer je toch lekker wat kleur en vrolijkheid in de straten.'

Foto: Facebook Heel Holland Plakt

'Positiviteit verspreidt zich snel via sociale media'

Al snel begonnen andere mensen in de straat zijn voorbeeld te volgen. En als trotse vader mag je zoiets best op Facebook zetten, vond Jeroen. 'Binnen een mum van tijd had ik honderden likes, dat had ik nog nooit meegemaakt.'

Er wordt weleens gemopperd op de vele negativiteit op sociale media, maar dit laat volgens Jeroen goed de kracht van onder meer Facebook zien. 'Je merkt nu dat positiviteit zich snel verspreidt. Dat vind ik mooi om te zien, juist nu je wordt doodgegooid met nare berichten over corona.'

#heelhollandplakt

Vanwege de vele positieve reacties heeft Jeroen vorige week zaterdag een openbare groep op Facebook in het leven geroepen: #heelhollandplakt 'In deze onzekere en spannende tijd , waarbij de kinderen noodgedwongen thuis zijn en er een hoop geplande activiteiten niet doorgaan, leek het ons leuk om wat gezelligheid in het straatbeeld te brengen.'

'Wij (de kinderen en ikzelf) hebben ons raam beplakt met zelf geknutselde lente taferelen. (Maar je mag zelf bepalen wat je maakt hoor, gewoon lekker gezellig)', schrijft Jeroen ter introductie op de pagina.

Foto: Facebook Heel Holland Plakt

Berenjacht

En dat krijgt in heel het land massaal navolging: een op de stoep gekrijte beer die een hartje vasthoudt (ruim 3.000 likes) en zelfgemaakte presentjes voor bewoners van een bejaardenhuis (meer dan 1.000 likes) om maar twee voorbeelden te noemen. 'Als je ziet dat kinderen echt trots zijn op wat ze zelf hebben gemaakt, dat doet me echt wat. Zeer ontroerend.'

Jeroen ziet in zijn Facebookgroep dat kinderen veel aan het stoepkrijten zijn geslagen en er komt ook veel verf op de ramen voorbij. 'Verder zijn er een hoop prinsessen en danseressen die heel veel positieve gedachten de wereld inblazen.' Ook bij de rage om beren in raamkozijnen te zetten, de zogenoemde berenjacht, sluiten veel groepsleden zich aan. 'En Pasen komt eraan, daar wordt ook op ingespeeld. Ik zie al de nodige paaseieren- en hazen voorbij komen.'

Foto: Facebook Heel Holland Plakt

Modereren kost veel tijd

Dat zijn groep zo'n succes zou worden, had Heemskerk nooit verwacht. Door die groei vraagt het initiatief wel steeds meer van hem. Hoewel de meeste mensen deugen, zijn er toch ook altijd een paar die online buiten de lijntjes kleuren.

De drie strenge 'groepsregels' van de beheerders staan er volgens Jeroen niet zonder reden; in het modereren gaat flink wat tijd zitten. 'Mijn vrouw werkt in de zorg, ik heb thuis twee kinderen van 6 en 4 en dan werk ik ook zelf nog vanuit huis. We hebben het als gezin voorlopig dus druk zat.'

