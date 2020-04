Remkes: parkeerterreinen bij stranden en recreatiegebieden zijn dit weekend dicht

'We zullen de toeloop naar de stranden en recreatiegebieden nauwlettend volgen. Ik hoop niet dat het nodig is, maar als het nodig is, zullen in de hele regio de stranden gesloten worden. Het afgelopen weekend heeft iedereen zich fatsoenlijk gedragen, dat verwachten we het komend weekend ook. Het wordt onbeheersbaar als je teveel mensen op het strand ziet, de anderhalve meter afstand niet in acht wordt genomen en er met groepen van meer dan drie personen wordt verbleven op het strand', zegt Remkes.

De waarnemend burgemeester van Den Haag hoopt dat mensen zich aan de maatregelen houden en dat verder ingrijpen niet nodig is. 'Als we moeten beboeten, dan wordt er beboet. Mijn eerste advies is: blijf zoveel mogelijk thuis. Moet je toch een boodschap doen, doe dat dan in de buurt en doe dat kort. Als je behoefte hebt aan een frisse neus, doe dat dan in de omgeving van je woning.'

Noordwijk houdt situatie in de gaten

De gemeente Noordwijk maar 'houdt de situatie nauwlettend in de gaten'. Als het te druk wordt kan de gemeente parkeerplekken sluiten om zo mensen te ontmoedigen. De Veiligheidsregio Hollands Midden bepaalt of de toegangswegen naar het strand openblijven.

De gemeenten Westland en Wassenaar hebben afgelopen weekend de parkeerterreinen bij de stranden al afgesloten. Het bleef toen rustig.