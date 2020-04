Den Haag gaat drugsgebruik onderzoeken via rioolwater

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken hoeveel drugs in de stad worden gebruikt door het rioolwater te laten analyseren. De metingen duren een week. Zo moet onder meer duidelijk worden hoeveel cocaïne, wiet, amfetamine en methamfetamine (crystal meth) er doorheen gaat en of de maatregelen die de gemeente neemt werken.

Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes in antwoord op vragen van het CDA in de gemeenteraad. 'Door periodiek het rioolwater van de stad te analyseren kunnen veranderingen worden gemonitord', aldus Remkes.

Wel heeft hij een 'belangrijke kanttekening' bij een dergelijk onderzoek. 'Met de resultaten geen uitspraken gedaan kunnen worden over individuele gebruikers, groepen van gebruikers of hun sociaaleconomische achtergrond. Daarnaast wordt er bij de omrekening naar de bevolking ook geen rekening gehouden met bezoekers, zoals toeristen, mensen die uitgaan en forenzen.'

Vergelijkingen

Tegelijk met de metingen in Den Haag, worden vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Door meerdere gemeenten in eenzelfde periode te analyseren kunnen onderlinge vergelijkingen over drugsgebruik worden gemaakt, aldus Remkes. Hij wijst erop dat dit soort onderzoeken in andere gemeenten al jaren plaatsvinden en dat ze ook interessante informatie opleveren.

Het stadsbestuur ziet het ook als een ‘verrijking van bestaande informatie over de Haagse drugsmarkt’, die weer verschilt van andere steden en regio's. Want het blijkt dat er veel en grote Haagse criminele netwerken actief zin op de drugsmarkt. Remkes: 'Dit onderzoek kan worden gezien als een puzzelstuk in de gehele informatiepositie voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Op basis van de informatie zullen we beter in staat zijn ondermijnende criminaliteit te dwarsbomen.' De bedoeling is dat het onderzoek meerdere jaren wordt uitgevoerd, zodat ook trends kunnen worden waargenomen.

