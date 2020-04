Leiden Marathon bedenkt alternatieve hardloopwedstrijd via app, gemeente wil overleg

Het idee van de marathon 2.0: deelnemers lopen zelf, in hun eigen omgeving, een afstand van 10 kilometer. 'Dat kan in Leiden zijn, maar net zo goed in Limburg, Friesland of Zeeland. Let wel: loop alleen en houdt afstand', staat te lezen op de Facebookpagina van de Leiden Marathon.

Het moet gebeuren op 10 mei, de dag waarop de echte marathon had moeten worden gehouden. Een speciale app houdt de tijden bij en de snelste loper krijgt een eervolle vermelding. Dat is aangekondigd, maar de gemeente Leiden zelf blijkt nog van niets te weten en ziet zich over een paar weken mogelijk geconfronteerd met honderden, misschien wel duizenden hardlopers.

Overleg

'Dit is niet van tevoren afgestemd met de gemeente. Maandag vindt er overleg plaats over dit initiatief', laat een woordvoerster van de gemeente Leiden weten.

Ze kon niet zeggen wat de gemeente tegen de organisatoren wil zeggen en aan ze wil vragen. Het is ook niet duidelijk wat de gemeente kan doen, want mensen mogen naar buiten gaan om te joggen.

Geen bezwaar bij atletiekbond

De atletiekbond KNAU heeft geen principiële bezwaren tegen de hardloopwedstrijd. 'We juichen ieder initiatief tot bewegen toe, zolang mensen zich houden aan de veiligheidsmaatregelen.'

'Als je van sporten houdt, zijn er momenteel weinig alternatieven voor hardlopen of fietsen. Dat kan uitstekend in de openbare ruimte op gepaste afstand van elkaar', zegt directeur Pieke de Zwart van de atletiekunie.