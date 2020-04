Het restaurant van Reinier laat mensen thuis koken met producten uit de moestuin

'Die zondagavond hadden we nog 25 reserveringen staan. Dan hoor je om half zes dat je moet sluiten', vertelt Reinier over de avond van 15 maart. 'We hadden zoiets wel verwacht, maar dat het zo snel zou gebeuren, hakte er echt wel even in bij het team en bij mezelf. Dan moet je tegen de eerste gasten die aankomen zeggen dat ze weer naar huis moeten. Dat is een hele rare situatie.'

'We hebben wel gelijk onze positiviteit te pakken gekregen en gezegd: we gaan het op een andere manier doen. Een onderdeel daarvan is dat we een winkel zijn begonnen waarin maaltijdpakketten met lokale producten van ons eigen land te krijgen zijn. Dat hadden we al lang in ons hoofd, en de coronacrisis heeft dat nu versneld. Dat is dan het positieve eraan.'

Aardappel-preisoep en huisgemaakte pasta

De maaltijden worden door de chef-kok en zijn team ontworpen op basis van de producten die in de moestuin groeien. 'De afgelopen twee weken hebben we knolselderijsoep gehad. Daarna aardappel-preisoep. De prei is inmiddels bijna op, dus die gaat er bijna uit. Deze week hebben we een huisgemaakte pastasoort met daslook', zegt Reinier. En voor de komende weken staan er nog tal van andere ingrediënten op het programma: zo zijn de radijsjes bijna klaar om te eten.

Het restaurant levert de hoofdingrediënten en het recept dat door de chef-kok is gemaakt. Het gerecht kan vervolgens thuis worden gemaakt. 'We krijgen hele goede reacties van klanten via social media. Ze maken foto's van de gerechten en sturen die naar ons op. Daar doen we het ook voor, om mensen een mooie ervaring te geven. We proberen er wat van te maken en dat geeft ook een stukje verbondenheid.'

