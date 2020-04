'Het is stil in de stad', Omroep West maakt documentaire over dagelijks leven in coronatijd

Leven in tijden van corona. Dat is de werktitel van de documentaire over de onwerkelijke situatie waarin we allemaal leven. In de documentaire legt Erik het dagelijks leven in de regio vast. Er is al veel gedraaid en dat willen we jullie niet onthouden. De komende weken plaatsen we daarom op zaterdag een preview van het bijzondere materiaal dat dagelijks wordt gemaakt.

Het is nog niet bekend wanneer de documentaire klaar is en wordt uitgezonden, net zoals niet duidelijk is hoe lang ons dagelijkse leven nog in het teken staat van de maatregelen om het virus in te dammen.

Bekijk hieronder de eerste beelden uit de documentaire van Erik, waarin hij in Den Haag de straat op is gegaan.