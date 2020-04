'Het coronavirus leert ons te relativeren'

'Het wordt ons soms gewoon te veel. Niet alleen het coronavirus, maar ook alles consequenties: het thuis blijven, met een boog om mensen heen lopen en alle dingen waar we ons op verheugd hadden.' Juist nu is het dan goed om te relativeren, zegt Frank van Marwijk uit Voorschoten, die er een boek over schreef.

Over het algemeen vinden mensen het moeilijk om te relativeren, aldus Van Marwijk. 'Dat komt omdat we emotioneel betrokken zijn bij dingen die we doen. We hebben het gevoel dat het belangrijk is waar we mee bezig zijn.'

Volgens Van Marwijk zijn er nu veel dingen die frustratie geven. 'Je vakantie kan niet doorgaan, en dan moet je ook nog hard achter het geld aan van je vliegreis. Je kan niet meer naar een pretpark en een museum.'

Automatisch relativeren

'Maar je ziet ook dat die frustrerende dingen, die zoveel druk op je leggen, ervoor zorgen dat je andere dingen in het leven die je normaal ontzettend belangrijk vindt, automatisch gaat relativeren.'

Van Marwijk maakt de vergelijking met de sport of het Songfestival. 'Dan hoor ik Ronald Koeman (bondscoach van het Nederlands elftal, red.) zeggen dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Dat kon je een half jaar geleden echt niet zeggen, dat voetbal niet belangrijk was.' En dat geldt ook voor de Formule 1 in Zandvoort en het Songfestival. 'Mensen balen dat die dingen niet doorgaan, ze hebben zich hierop voorbereid, maar nu zijn mensenlevens belangrijker', zegt Van Marwijk.

Volhouden

Het relativeren kan ons ook helpen het nog even vol te houden in deze situatie, denkt Van Marwijk. 'We moeten nog even door. We moeten ons op de lange termijn vooral niet laten frustreren door de lange duur. Wij moeten uitkijken dat we niet de moed gaan opgeven als het gaat om de normale dingen. We moeten geloven dat het goedkomt.'

